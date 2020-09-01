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Виталий Гурков: «Образцово-показательный «День знаний» для тех, кто до этого лета не знал о том, что такое Беларусь»
01.09.2020 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский спортсмен
«1 сентября! С праздником! Образцово-показательный «День знаний» для тех, кто до этого лета не знал о том, что такое Беларусь. Радует только то, что детей уже в школе приучают к милиции и собакам, а они реагируют смехом на все происходящее», – написал Гурков.
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Виталий Гурков: «Образцово-показательный «День знаний» для тех, кто до этого лета не знал о том, что такое Беларусь»
Белорусский спортсмен Виталий Гурков прокомментировал протесты студентов, которые проходят 1 сентября в стране.
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