Виталий Гурков: «Образцово-показательный «День знаний» для тех, кто до этого лета не знал о том, что такое Беларусь»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский спортсмен прокомментировал протесты студентов, которые проходят 1 сентября в стране.

«1 сентября! С праздником! Образцово-показательный «День знаний» для тех, кто до этого лета не знал о том, что такое Беларусь. Радует только то, что детей уже в школе приучают к милиции и собакам, а они реагируют смехом на все происходящее», – написал Гурков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitaly Gurkov /Вiталь Гуркоў/ (@vitalhurkou) 1 Сен 2020 в 3:25 PDT