"Крумкачы" вышли на поле в футболках с надписью "Мы против насилия"

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Футбольная команда "Крумкачы" вышла на разминку перед матчем 1/16 финала Кубка Беларуси в футболках "Мы супраць гвалту" и "Расолька, Казека... і іншыя", сообщает корреспондент Sputnik.

Сегодня на стадионе СОК "Олимпийский" в Минске "вороны" встречаются с минским "Динамо".

Два игрока футбольного клуба "Крумкачы" Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны в районе проспекта Независимости, когда они возвращались после тренировки. Той же ночью Козека из РУВД увезили в 4-ю больницу . По словам пресс-секретаря "Крумкачoў" Сергея Южика, у футболиста оказался сломан третий позвонок и возникли проблемы с почками. Второй футболист Павел Рассолько получил незначительные травмы и провел ночь в Ленинском РУВД.

Рассолько также пришел во вторник на игру. В футболках "Мы супраць гвалту" футболисты провели разминку, на игру вышли уже в клубной форме.

© Sputnik / Вера Дашкевич Павел Рассолько пришел на матч своей команды

Болельщиков перед игрой тщательно досматривали сотрудники ОМОН. К началу игры не все зрители смогли попасть на стадион, и вынуждены были смотреть игру, стоя в очереди на досмотр.

Во вторник клуб опубликовал в своих соцсетях письмо от ОМОН , в котором представители правоохранительных органов выставили ряд условий проведения матча. В частности, в письме фанатов предупреждают, что если они с трибун будут скандировать антиправительственные лозунги, они могут быть привлечены к ответственности.

© Sputnik / Вера Дашкевич Очередь на трибуны перед начало матча "Крумкачы" - "Динамо-Минск"

"Мы обычно свои матчи проводили вообще без милиции в последнее время, только небольшой наряд был. Но, видимо, из-за ажиотажа, из-за всей этой ситуации нам прислали ОМОН, у нас даже не спрашивали", - рассказывал Sputnik пресс-секретарь клуба Сергей Южик.