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"Крумкачы" вышли на поле в футболках с надписью "Мы против насилия"
01.09.2020 16:55 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен – Sputnik. Футбольная команда "Крумкачы" вышла на разминку перед матчем 1/16 финала Кубка Беларуси в футболках "Мы супраць гвалту" и "Расолька, Казека... і іншыя", сообщает корреспондент Sputnik.
Сегодня на стадионе СОК "Олимпийский" в Минске "вороны" встречаются с минским "Динамо".
Два игрока футбольного клуба "Крумкачы" Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны в районе проспекта Независимости, когда они возвращались после тренировки. Той же ночью Козека из РУВД
Рассолько также пришел во вторник на игру. В футболках "Мы супраць гвалту" футболисты провели разминку, на игру вышли уже в клубной форме.
© Sputnik / Вера Дашкевич
Павел Рассолько пришел на матч своей команды
Болельщиков перед игрой тщательно досматривали сотрудники ОМОН. К началу игры не все зрители смогли попасть на стадион, и вынуждены были смотреть игру, стоя в очереди на досмотр.
Во вторник клуб
© Sputnik / Вера Дашкевич
Очередь на трибуны перед начало матча "Крумкачы" - "Динамо-Минск"
"Мы обычно свои матчи проводили вообще без милиции в последнее время, только небольшой наряд был. Но, видимо, из-за ажиотажа, из-за всей этой ситуации нам прислали ОМОН, у нас даже не спрашивали", - рассказывал Sputnik пресс-секретарь клуба Сергей Южик.
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Ранее два игрока команды были задержаны милицией во время воскресной акции протеста, когда возвращались с тренировки, одному из игроков понадобилась помощь...
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