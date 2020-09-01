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«Крумкачы» – «Динамо» Минск. Колесникова посетила матч

01.09.2020 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках 1/16 Кубка Беларуси «Крукачы» принимают минское «Динамо».

Отметим, что встречу на СОК «Олимпийский» посетила Мария Колесникова.

Колесникова – политическая активистка, координатор штаба Виктора Бабарико на выборах президента Беларуси 2020 года. Представитель объединенного штаба Светланы Тихановской и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции.

 
 
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Сегодня в рамках 1/16 Кубка Беларуси «Крукачы» принимают минское «Динамо».
 
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