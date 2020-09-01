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«Крумкачы» – «Динамо» Минск. Колесникова посетила матч
01.09.2020 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках 1/16 Кубка Беларуси «Крукачы» принимают минское
Отметим, что встречу на СОК «Олимпийский» посетила Мария Колесникова.
Колесникова – политическая активистка, координатор штаба
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Сегодня в рамках 1/16 Кубка Беларуси «Крукачы» принимают минское «Динамо».
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