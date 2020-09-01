Юрий Вернидуб: «Григорчук – прекрасный специалист, сильный тренер. Если он придет в «Шахтер», это будет плюс»

Источник материала: Tribuna.com

Украинский специалист подвел итог своего пребывания в должности главного тренера солигорского «Шахтера».

– Уже завтра вы покидаете Беларусь, . Думаем, что еще, может быть, наведаетесь…

– Однозначно буду следить. Насчет наведываться – не знаю, но следить за клубом буду, потому что хочу, чтобы он стал чемпионом.

– Какие эмоции с собой увозите?

– Я и футболистам говорил, что такова наша жизнь: есть моменты, когда игрок приходит и уходит, точно так же и тренер. Самое важное – это не обманывать себя и оставаться человеком. Это (расставание с клубом – Tribuna.com) в нашей жизни неизбежно. Команда находится на первом месте, движется к чемпионству. Я очень хочу, чтобы они стали чемпионами – им это по силам. Коллектив хороший, футболисты хорошие – я думаю, что все получится. По крайней мере, мне бы этого хотелось.

– В сезоне были и позитивные, и негативные моменты. Что для себя и стой и с другой стороны отметили? Может быть, какие-то футболисты вас удивили?

– По футболистам могу однозначно сказать, что Виталик Лисакович – первый. Говорили, что сложный характер, все остальное. Я в этом человеке увидел, что он – классный футболист. Таких футболистов единицы, как говорят, это – алмазик. Да, у него есть характер, но я в нем не увидел подлости и предательства. Это однозначно. Нужно было найти подход к человеку, о чем мы договорились на берегу. Я честно выполнял свою часть, он – свою. Поэтому, может быть, он сейчас и находится в «Локомотиве». «Шахтер», продав его, заработал хорошие деньги. Рад, что так получилось и это плюс тому же Виталию Лисаковичу.

Второй момент, могу сказать, что среди всех футболистов, которые здесь были, у меня не было любимчиков. Я ко всем относился одинаково, и самым главным показателем их работы было футбольное поле. Больше ничего. А я как тренер должен был разобраться в этом и поставить тех, на кого больше рассчитываю. Хотя, те ребята, которые меньше играли, должны понимать, что нужно все равно работать и у них все получится. Здесь, повторюсь, очень хороший коллектив.

Это, что касается футболистов. А что касается меня… Вы сами понимаете, новый клуб, новая команда… Хотя, сборы хорошо провели, наигрывали одну схему, но она не пошла. Самое главное, что я и тренерский штаб успели вовремя отреагировать, перестроится и потом за ту работу, которую мы делали нам воздалось и мы смогли поправить ситуацию.

– С командой вы попрощались в раздевалке после матча с «Гомелем». Что, если не секрет, вы сказали ребятам?

– Сказал, что они достойны чемпионства и они должны стать чемпионами. Другого пути нет. Я это говорил и на протяжении сезона, что у нас есть одна, самая важная цель – стать чемпионами Беларуси. Я думаю, они это прекрасно понимают. Надеюсь, парни доведут дело до конца. Буду следить, честно скажу, за каждой игрой и переживать не меньше, чем они. Мне очень бы хотелось, чтобы клуб «Шахтер» повторил достижение 2005 года.

– Оставшиеся матчи наша команда проведет под руководством нового наставника. Если так случится, что новому главкому понадобиться ваш совет, как отреагируете?

– Скажу проще: если он сам позвонит, не откажусь от разговора. Я, конечно, могу что-то сказать, но самое важное, что тот, кто здесь будет – он должен будет принимать решения, брать на себя ответственность и делать так, как он видит. Ведь, что я, что другие тренеры – мы все-равно разные люди и у нас будут разные взгляды на футбол. А что касается команды, я расскажу все, что будет его интересовать. Но выбирать и принимать решение придется уже ему.

– Ходят слухи про Романа Григорчука…

– По нему могу сказать одно – это прекрасный специалист, сильный тренер. Мы с ним одногодки, еще вместе в футбол играли. Потом наши пути разошлись: он уехал в Прибалтику, я остался в Украине. Он долго играл в Прибалтике, потом стал тренером и добивался хороших результатов с командами, в которых работал. Мне памятен период, когда он трудился в азербайджанской «Габале». Он пригласил моего сына и три года он играл под руководством Романа. Могу только выразить ему уважение как тренеру и человеку. Специалист классный. Если он придет, это будет плюс.

– Какие планы на ближайшее время у вас?

– Завтра улечу домой, приеду и отдохну немножко. Хотя, не буду лукавить, за вчерашний день получил много звонков. Поэтому, есть над чем подумать. Но, честно, минимум недельку хочу спокойно все обдумать, проанализировать: что было правильно, что – нет. И двигаться дальше. Такова наша жизнь, – сказал Вернидуб.