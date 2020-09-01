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«Крумкачы» – «Динамо» Минск. Футболисты провели акцию против насилия
01.09.2020 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня проходит матч 1/16 Кубка Беларуси «Крумкачы» – «Динамо» Минск.
Участники игры провели акцию против насилия. Футболисты во время встречи просто стояли и 100 минут хлопали в ладони.
Напомним, 30 августа футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны во время акции протеста в Минске. Игроки возвращались с тренировки вместе с тренером команды Александром Белинским. Отмечается, что Павел Рассолько и Сергей Козека в марше протеста не участвовали.
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Сегодня проходит матч 1/16 Кубка Беларуси «Крумкачы» – «Динамо» Минск.
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