«Крумкачы» – «Динамо» Минск. Футболисты провели акцию против насилия

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня проходит матч 1/16 Кубка Беларуси «Крумкачы» – «Динамо» Минск.

Участники игры провели акцию против насилия. Футболисты во время встречи просто стояли и 100 минут хлопали в ладони.

Напомним, 30 августа футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны во время акции протеста в Минске. Игроки возвращались с тренировки вместе с тренером команды Александром Белинским. Отмечается, что Павел Рассолько и Сергей Козека в марше протеста не участвовали.

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