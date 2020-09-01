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«Крумкачы» – «Динамо» Минск. Хозяева вышли на разминку в майках с надписью «Мы супраць гвалту»

01.09.2020 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня проходит матч 1/16 Кубка Беларуси «Крумкачы» – «Динамо» Минск.

Отметим, что хозяева поля вышли на разминку в майках с надписью «Мы супраць гвалту».

Напомним, 30 августа футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны во время акции протеста в Минске. Игроки возвращались с тренировки вместе с тренером команды Александром Белинским. Отмечается, что Павел Рассолько и Сергей Козека в марше протеста не участвовали.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня проходит матч 1/16 Кубка Беларуси «Крумкачы» – «Динамо» Минск.
 
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