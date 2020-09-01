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Судья Чистов поддержал Татура
01.09.2020 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский судья Сергей Чистов поддержал журналиста Владислава Татура, которого приговорили к 6 суткам ареста за участие в митинге 30 августа.
«Дичь. Влад держись», – написал Чистов.
Ранее поддержали Владислава футболисты Станислав Драгун и Сергей Политевич.
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Белорусский судья Сергей Чистов поддержал журналиста Владислава Татура, которого приговорили к 6 суткам ареста за участие в митинге 30 августа.
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