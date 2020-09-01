ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Крумкачы» – «Динамо» Минск. На СОК «Олимпийский» два автозака

01.09.2020 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В матче 1/16 финала Кубка Беларуси «Крумкачы» принимают минское «Динамо».

Матч проходит на стадионе СОК «Олимпийский».

На территории комплекса припаркованы два автозака.

Ранее руководство ОМОН предупредил, что тех, кто попытается пронести на матч БЧБ символику, а также тех, кто будет скандировать антиправительственные лозунги будут привлекать к ответственности.

«Крумкачы» – «Динамо» Минск. На СОК «Олимпийский» два автозака

Фото: Юрий Довнар

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче 1/16 финала Кубка Беларуси «Крумкачы» принимают минское «Динамо».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Судья Чистов поддержал Татура
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика