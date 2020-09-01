«Крумкачы» – «Динамо» Минск. На СОК «Олимпийский» два автозака

Источник материала: Tribuna.com

В матче 1/16 финала Кубка Беларуси «Крумкачы» принимают минское «Динамо».

Матч проходит на стадионе СОК «Олимпийский».

На территории комплекса припаркованы два автозака.

Ранее руководство ОМОН предупредил, что тех, кто попытается пронести на матч БЧБ символику, а также тех, кто будет скандировать антиправительственные лозунги будут привлекать к ответственности.





Фото: Юрий Довнар