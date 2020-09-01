Владелец «Пятого элемента» и зампред БФБ Балабин: «Крайне обеспокоен сложившейся в стране ситуацией, по итогам которой пострадали, в том числе, и некоторые наши работники»

Источник материала: Tribuna.com

Владелец «Пятого элемента» и заместитель председателя БФБ Андрей Балабин высказался о ситуации в стране.

«Сегодня, чувствуя важность связи между людьми, я обращаюсь к сотрудникам компании «5 элемент». Как никогда ранее, каждому из нас важна поддержка – словом или делом. Надеюсь, что мои слова будут услышаны.

Я и все специалисты компании «5 элемент» живем и работаем в Беларуси. Построив бизнес, и активно развивая его на белорусской земле, я даю себе отчет в том, что мы часть государства – Республики Беларусь. Принимая этот факт, мы принимаем обязательства выполнять законодательство страны, вовремя и в полном объеме выплачивать налоги, предоставлять рабочие места и заботиться о специалистах нашей компании.

При этом, как любой бизнес, четко разделяем права и обязанности компании, и права людей, которые у нас работают. Сегодня в «5 элементе», в разных регионах Беларуси, работают более 3000 человек, и каждый из них – личность. Со своими планами и мечтами, вероисповеданием, уровнем профессиональной подготовки, отношением к тому или иному вопросу. В нашей компании мы рады всем, кто честно и добросовестно трудится, стремится к развитию, проявляет инициативу. Руководство принимает и уважает мнения работников, поддерживает их. Каждый в «5 элементе» знает, что любой вопрос можно решить, если вести диалог, стремиться услышать и понять вторую сторону.

Я категорически против применения насилия в любом его проявлении и крайне обеспокоен сложившейся в стране ситуацией, по итогам которой пострадали, в том числе, и некоторые наши работники. Направлены заявления по этим фактам в правоохранительные органы. Ждем, пока сотрудники правоохранительных органов разберутся в соответствии с действующим законодательством. Компания уже оказала помощь пострадавшим специалистам. Еще раз напоминаю, что в случае сложных ситуаций: «Не молчите». Ваши руководители обязательно поддержат вас, и расскажут, каким образом вы можете получить помощь. Ранее «5 элемент» присоединился к инициативе Белорусского Фонда Мира и перечислил средства для оказания помощи людям, пострадавшим от насилия во время мирных акций. Обратиться за помощью к фонду могут, в том числе, пострадавшие из компании «5 элемент».

Если сегодня у работников возникают вопросы лично ко мне или другим руководителям о мнениях по политическим вопросам, то я хочу ответить так: «Бизнес – это не политика. Бизнес – это экономика». Наша компания несет ответственность не только за вас, работников «5 элемента» и, как следствие, за ваших близких. Мы несем ответственность за Клиентов и наших партнеров. Деятельность сети «5 элемент» – это экономическая поддержка тысяч людей, многочисленных компаний-партнеров. В непростой экономической и эпидемиологической ситуации в стране, выплаченные компанией налоги идут на финансирование социально незащищенных белорусов. Компания, например, поддерживает медиков, которые, по-прежнему, на передней линии борьбы с ковидом. Мы уверены, что они должны своевременно получать заработную плату, как и сотни тысяч пенсионеров – свои пенсии.

Я понимаю, что сегодня общество намерено услышать мнения представителей различных сфер, в том числе частного бизнеса. Моё мнение: любые конфликты нужно решать в формате диалога, каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на личный выбор, применение насилия не приемлемо в любом его проявлении. Берегите себя и своих близких», – заявил Балабин.