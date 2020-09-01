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US Open. 1-й круг. Говорцова сыграет с Дьяченко, Азаренко сразится с Хас, Соболенко встретится с Доден

01.09.2020 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во первом круге US Open Ольга Говорцова (Беларусь, 130 WTA) сыграет с Виталией Дьяченко (Россия, 112 WTA), Виктория Азаренко (Беларусь, 27 WTA) сразится с Барбарой Хас (Австрия, 139 WTA), Арина Соболенко (Беларусь, 11 WTA) встретится с Осиан Доден (Франция, 115 WTA).

Напомним, 31 августа Вера Лапко (352) обыграла швейцарку Викторию Голубич (123), а Александра Саснович (105) оказалась сильнее американки Франчески Ди Лоренцо (128).

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

31 августа – 13 сентября 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виталия Дьяченко (Россия)  Ольга Говорцова (Беларусь)
Дата проведения
2 сентября, 01.30
Онлайн матча

 

Виктория Азаренко (Беларусь)  Барбара Хас (Австрия)
Дата проведения
1 сентября, 23.00
Онлайн матча

 

Арина Соболенко (Беларусь)  Осиан Доден (Франция)
Дата проведения
1 сентября, 23.00
Онлайн матча

 

Александра Саснович (Беларусь)  Франческо Ди Лоренцо (США)
2:6|7:6|6:0
Дата проведения
31 августа, 18.08
Онлайн матча

 

Вера Лапко (Беларусь)  Виктория Голубич (Швейцария)
1:6|7:6|6:2
Дата проведения
1 сентября, 00.58
Онлайн матча

 

Маргарита Гаспарян (Россия)  Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)
6:3|3:4
Дата проведения
1 сентября, 19.31
Онлайн матча

 

Цветана Пиронкова (Болгария)  Людмила Самсонова (Россия)
6:2|4:2
Дата проведения
1 сентября, 19.32
Онлайн матча

 

Наталья Вихлянцева (Россия)  Катрина Скотт (США)
Дата проведения
1 сентября, 19.30
Онлайн матча

 

Вера Звонарева (Россия)  Лейла Анне Фернандес (Канада)
Дата проведения
1 сентября, 20.00
Онлайн матча

 

Анна Калинская (Россия)  Нина Стоянович (Сербия)
Дата проведения
1 сентября, 21.30
Онлайн матча

 

Ига Швентек (Польша)  Вероника Кудерметова (Россия)
Дата проведения
1 сентября, 23.30
Онлайн матча

 

Ким Клейстерс (Бельгия)  Екатерина Александрова (Россия)
Дата проведения
2 сентября, 01.30
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия)  Лаура Зигемунд (Германия)
6:2|6:2
Дата проведения
1 сентября, 19.09
Онлайн матча

 

Сорана Кырстя (Румыния)  Кристина Макхейл (США)
6:4|6:5
Дата проведения
1 сентября, 19.05
Онлайн матча

 

Аманда Анисимова (США)  Виктория Томова (Болгария)
7:5|6:5
Дата проведения
1 сентября, 19.13
Онлайн матча

 

Исалин Бонавентюр (Бельгия)  Чжан Шуай (Китай)
4:6|6:3|1:1
Дата проведения
1 сентября, 19.12
Онлайн матча

 

Гарбинье Мугуруса (Испания)  Нао Хибино (Япония)
6:4|6:4
Дата проведения
1 сентября, 18.09
Онлайн матча

 

Хизер Уотсон (Великобритания)  Йоханна Конта (Великобритания)
Дата проведения
1 сентября, 19.30
Онлайн матча

 

Клэр Лю (США)  Сара Соррибес-Тормо (Испания)
Дата проведения
1 сентября, 20.00
Онлайн матча

 

Лорин Дэвис (США)  Ализе Корне (Франция)
Дата проведения
1 сентября, 20.00
Онлайн матча

 

Кристи Ан (США)  Серена Уильямс (США)
Дата проведения
1 сентября, 21.00
Онлайн матча

 

Катерина Синякова (Чехия)  Кайя Канепи (Эстония)
Дата проведения
1 сентября, 21.30
Онлайн матча

 

Янина Викмайер (Бельгия)  София Кенин (США)
Дата проведения
1 сентября, 21.30
Онлайн матча

 

Онс Жабер (Тунис)  Катажина Кава (Польша)
Дата проведения
1 сентября, 22.00
Онлайн матча

 

Жиль Тайкманн (Швейцария)  Алена Большова-Задойнов (Испания)
Дата проведения
1 сентября, 22.00
Онлайн матча

 

Виктория Кужмова (Словакия)  Кэтрин Макнелли (США)
Дата проведения
1 сентября, 23.30
Онлайн матча

 

Слоун Стивенс (США)  Михаэла Бузарнеску (Румыния)
Дата проведения
1 сентября, 23.30
Онлайн матча

 

Мэдисон Киз (США)  Тимеа Бабош (Венгрия)
Дата проведения
2 сентября, 00.00
Онлайн матча

 

Саша Викери (США)  Тэйлор Таунсенд (США)
Дата проведения
2 сентября, 01.00
Онлайн матча

 

Патриция Мария Циг (Румыния)  Куруми Нара (Япония)
Дата проведения
2 сентября, 01.00
Онлайн матча

 

Бернарда Пера (США)  Зарина Дияс (Казахстан)
Дата проведения
2 сентября, 01.00
Онлайн матча

 

Мария Саккари (Греция)  Стефани Фогель (Швейцария)
Дата проведения
2 сентября, 01.30
Онлайн матча

 

Донна Векич (Хорватия)  Кристина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
2 сентября, 01.30
Онлайн матча

 

Каролина Мухова (Чехия)  Винус Уильямс (США)
Дата проведения
2 сентября, 02.00
Онлайн матча

 

 
 
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Во первом круге US Open Ольга Говорцова (Беларусь, 130 WTA) сыграет с Виталией Дьяченко (Россия, 112 WTA), Виктория Азаренко (Беларусь, 27 WTA) сразится с Барбарой Хас (Австрия, 139...
 
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