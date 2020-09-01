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US Open. 1-й круг. Говорцова сыграет с Дьяченко, Азаренко сразится с Хас, Соболенко встретится с Доден
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Источник материала:
Tribuna.com
Во первом круге US Open Ольга Говорцова (Беларусь, 130 WTA) сыграет с Виталией Дьяченко (Россия, 112 WTA), Виктория Азаренко (Беларусь, 27 WTA) сразится с Барбарой Хас (Австрия, 139 WTA), Арина Соболенко (Беларусь, 11 WTA) встретится с Осиан Доден (Франция, 115 WTA).
Напомним, 31 августа Вера Лапко (352) обыграла швейцарку Викторию Голубич (123), а Александра Саснович (105) оказалась сильнее американки Франчески Ди Лоренцо (128).
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
31 августа – 13 сентября 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
- Дата проведения
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2 сентября, 01.30
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1 сентября, 23.00
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1 сентября, 23.00
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31 августа, 18.08
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1 сентября, 00.58
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1 сентября, 19.31
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1 сентября, 19.32
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1 сентября, 19.30
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1 сентября, 20.00
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1 сентября, 21.30
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1 сентября, 23.30
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2 сентября, 01.30
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1 сентября, 19.09
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1 сентября, 19.05
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1 сентября, 19.13
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1 сентября, 19.12
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1 сентября, 18.09
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1 сентября, 19.30
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1 сентября, 20.00
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1 сентября, 20.00
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1 сентября, 21.00
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1 сентября, 21.30
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1 сентября, 21.30
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1 сентября, 22.00
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1 сентября, 22.00
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1 сентября, 23.30
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1 сентября, 23.30
- Дата проведения
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2 сентября, 00.00
- Дата проведения
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2 сентября, 01.00
- Дата проведения
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2 сентября, 01.00
- Дата проведения
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2 сентября, 01.00
- Дата проведения
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2 сентября, 01.30
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2 сентября, 01.30
- Дата проведения
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2 сентября, 02.00
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Во первом круге US Open Ольга Говорцова (Беларусь, 130 WTA) сыграет с Виталией Дьяченко (Россия, 112 WTA), Виктория Азаренко (Беларусь, 27 WTA) сразится с Барбарой Хас (Австрия, 139...
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