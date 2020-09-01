Кристина Тимановская: «Гордость за свой народ. Вытираешь слезы несправедливости»

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Кристина Тимановская: «Гордость за свой народ. Вытираешь слезы несправедливости»
01.09.2020 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская легкоатлетка
– Этот август был наполнен всевозможными эмоциями. Теперь это уже моя целая страница с огромными абзацами воспоминаний.
Гордость за свой народ. Вытираешь слезы несправедливости. Чувствуешь невероятное чувство единения. Ищешь поддержку в каждом проходящем мимо человеке. И каждый в эти мгновенья был отзывчив и дарил улыбку, – написала Тимановская.
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