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Кристина Тимановская: «Гордость за свой народ. Вытираешь слезы несправедливости»

01.09.2020 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская поделилась эмоциями от прошедшего августа.

– Этот август был наполнен всевозможными эмоциями. Теперь это уже моя целая страница с огромными абзацами воспоминаний.

Гордость за свой народ. Вытираешь слезы несправедливости. Чувствуешь невероятное чувство единения. Ищешь поддержку в каждом проходящем мимо человеке. И каждый в эти мгновенья был отзывчив и дарил улыбку, – написала Тимановская.

 
 
 
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Этот август был наполнен всевозможными эмоциями . Теперь это уже моя целая страница с огромными абзацами воспоминаний

 
 
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская поделилась эмоциями от прошедшего августа.
 
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