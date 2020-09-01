Кристина Тимановская: «Гордость за свой народ. Вытираешь слезы несправедливости»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская легкоатлетка поделилась эмоциями от прошедшего августа.

– Этот август был наполнен всевозможными эмоциями. Теперь это уже моя целая страница с огромными абзацами воспоминаний.

Гордость за свой народ. Вытираешь слезы несправедливости. Чувствуешь невероятное чувство единения. Ищешь поддержку в каждом проходящем мимо человеке. И каждый в эти мгновенья был отзывчив и дарил улыбку, – написала Тимановская.