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Генменеджер «Йокерита» Курри: «Приняли решение ехать в Минск в день игры и улететь сразу после матча»

01.09.2020 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри рассказал о том, приедет ли команда 3 сентября на игру против минского «Динамо».

«Приняли решение ехать в Минск в день игры и улететь сразу после матча. Мы были в тесном контакте с минским «Динамо». Матч можно сыграть по расписанию. Надеемся, что Беларусь найдет мирное решение из сложившейся политической ситуации», – заявил Курри.

Напомним, матч «Динамо» Минск – «Йокерит» состоится 3 сентября и начнется в 18.10 по белорусскому времени.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри рассказал о том, приедет ли команда 3 сентября на игру против минского «Динамо».
 
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