Генменеджер «Йокерита» Курри: «Приняли решение ехать в Минск в день игры и улететь сразу после матча»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный менеджер Яри Курри рассказал о том, приедет ли команда 3 сентября на игру против минского «Динамо».

«Приняли решение ехать в Минск в день игры и улететь сразу после матча. Мы были в тесном контакте с минским «Динамо». Матч можно сыграть по расписанию. Надеемся, что Беларусь найдет мирное решение из сложившейся политической ситуации», – заявил Курри.

Напомним, матч Минск – «Йокерит» состоится 3 сентября и начнется в 18.10 по белорусскому времени.