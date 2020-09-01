|
Генменеджер «Йокерита» Курри: «Приняли решение ехать в Минск в день игры и улететь сразу после матча»
01.09.2020 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный менеджер
«Приняли решение ехать в Минск в день игры и улететь сразу после матча. Мы были в тесном контакте с минским «Динамо». Матч можно сыграть по расписанию. Надеемся, что Беларусь найдет мирное решение из сложившейся политической ситуации», – заявил Курри.
Напомним, матч
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генменеджер «Йокерита» Курри: «Приняли решение ехать в Минск в день игры и улететь сразу после матча»
Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри рассказал о том, приедет ли команда 3 сентября на игру против минского «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)