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Владимир Базанов: «В прошлом году было 4-5 футболистов, которые играли за молодежную сборную и выступали в высшей лиге. Это ненормально»

01.09.2020 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов объяснил причины введения лимита на молодого игрока в высшей лиге.

«В 2019-м приняли решение, чтобы 5 игроков были на поле с белорусским паспортом. Сейчас приняли решение, что шесть с белорусским паспортом на поле. Из них один до 21 года. Но мы делаем не три, а четыре замены. Одна замена под этого 21-летнего.

В прошлом году было 4-5 футболистов, которые играли за молодежную сборную и выступали в высшей лиге. Это ненормально. Мы играли против Португалии. Как мы могли составить конкуренцию? У них все 23 футболиста в топ-клубах.

Мы развиваем белорусский футбол. Давайте перейдем пример Сербии. Они со следующего года вводят, что не один, а два футболиста до 21 года будут на поле. В Польше один футболист до 21 года. Поэтому все нормально. Мы берем пример со стран Европы», – заявил Базанов в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5».

 
 
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Председатель АБФФ Владимир Базанов объяснил причины введения лимита на молодого игрока в высшей лиге.
 
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