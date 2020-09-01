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Владимир Базанов: «В прошлом году было 4-5 футболистов, которые играли за молодежную сборную и выступали в высшей лиге. Это ненормально»
01.09.2020 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель АБФФ Владимир Базанов объяснил причины введения лимита на молодого игрока в высшей лиге.
«В 2019-м приняли решение, чтобы 5 игроков были на поле с белорусским паспортом. Сейчас приняли решение, что шесть с белорусским паспортом на поле. Из них один до 21 года. Но мы делаем не три, а четыре замены. Одна замена под этого 21-летнего.
В прошлом году было 4-5 футболистов, которые играли за молодежную сборную и выступали в высшей лиге. Это ненормально. Мы играли против Португалии. Как мы могли составить конкуренцию? У них все 23 футболиста в топ-клубах.
Мы развиваем белорусский футбол. Давайте перейдем пример Сербии. Они со следующего года вводят, что не один, а два футболиста до 21 года будут на поле. В Польше один футболист до 21 года. Поэтому все нормально. Мы берем пример со стран Европы», – заявил Базанов в
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Владимир Базанов: «В прошлом году было 4-5 футболистов, которые играли за молодежную сборную и выступали в высшей лиге. Это ненормально»
Председатель АБФФ Владимир Базанов объяснил причины введения лимита на молодого игрока в высшей лиге.
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