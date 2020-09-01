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Финский журналист Саксен: «В Беларуси людей пытают, насилуют, убивают. А «Йокерит» летит туда, как будто ничего не происходит»

01.09.2020 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный редактор Hufvudstadsbladet Филип Саксен прокомментировал информацию о том, что «Йокерит» полетит 3 сентября в Минск на матч против «Динамо».

«Мы все видели, все читали, что происходит в Беларуси. Людей пытают, насилуют, убивают, люди бегут из страны. А фот финская хоккейная команда летит туда, как будто ничего не происходит. Что в некотором смысле является поддержкой Лукашенко», – заявил Саксен.

 
Теги: Минск
 
 
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Спортивный редактор Hufvudstadsbladet Филип Саксен прокомментировал информацию о том, что «Йокерит» полетит 3 сентября в Минск на матч против «Динамо».
 
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