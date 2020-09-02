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Впервые в истории турниров «Большого шлема» во втором круге сыграют пять белорусок
02.09.2020 11:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Впервые в истории турниров «Большого шлема»во втором круге сыграют пять белорусок, сообщает
Во втором круге
Арина Соболенко (11 WTA, Беларусь) – Виктория Азаренко (27, Беларусь)
Александра Саснович (106, Беларусь) — Маркета Вондрушова (19, Чехия)
Ольга Говорцова (130, Беларусь) — Слоан Стивенс (39, США)
Вера Лапко (351, Беларусь) — Юлия Путинцева (35, Казахстан)
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Впервые в истории турниров «Большого шлема»во втором круге сыграют пять белорусок, сообщает «Прессбол».
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