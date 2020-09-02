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US Open. Во втором круге Азаренко сыграет с Соболенко

02.09.2020 11:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

5 белорусских теннисисток вышли во второй круг US Open.

На этой стадии Арина Соболенко (11 WTA) встретится с Викторией Азаренко (27). Счет личных встреч – 1:0 в пользу Арины.

Александра Саснович (106) сыграет с чешкой Маркетой Вондрушовой (19). Ранее соперницы не встречались.

Ольга Говорцова (130) сразится с американкой Слоан Стивенс (39). Счет личных встреч: 0-2.

Вера Лапко (351) сыграет с теннисисткой из Казахстана Юлией Путинцевой (35). Это будет первая встреча соперниц в туре.

US Open

Нью-Йорк, США

31 августа – 13 сентября 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вера Лапко (Беларусь)  Юлия Путинцева (Казахстан)
Дата проведения
2 сентября, 19.30
Онлайн матча
Маркета Вондроушова (Чехия)  Александра Саснович (Беларусь)
Дата проведения
2 сентября, 18.00
Онлайн матча
Слоун Стивенс (США)  Ольга Говорцова (Беларусь)
Дата проведения
4 сентября,
Онлайн матча
Арина Соболенко (Беларусь)  Виктория Азаренко (Беларусь)
Дата проведения
4 сентября,
Онлайн матча

 
 
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5 белорусских теннисисток вышли во второй круг US Open.
 
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