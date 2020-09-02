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US Open. Во втором круге Азаренко сыграет с Соболенко
02.09.2020 11:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
5 белорусских теннисисток вышли во второй круг US Open.
На этой стадии Арина Соболенко (11 WTA) встретится с Викторией Азаренко (27). Счет личных встреч – 1:0 в пользу Арины.
Александра Саснович (106) сыграет с чешкой Маркетой Вондрушовой (19). Ранее соперницы не встречались.
Ольга Говорцова (130) сразится с американкой Слоан Стивенс (39). Счет личных встреч: 0-2.
Вера Лапко (351) сыграет с теннисисткой из Казахстана Юлией Путинцевой (35). Это будет первая встреча соперниц в туре.
US Open
Нью-Йорк, США
31 августа – 13 сентября 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
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5 белорусских теннисисток вышли во второй круг US Open.
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