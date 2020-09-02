US Open. Во втором круге Азаренко сыграет с Соболенко

Источник материала: Tribuna.com

5 белорусских теннисисток вышли во второй круг US Open.

На этой стадии Арина Соболенко (11 WTA) встретится с Викторией Азаренко (27). Счет личных встреч – 1:0 в пользу Арины.

Александра Саснович (106) сыграет с чешкой Маркетой Вондрушовой (19). Ранее соперницы не встречались.

Ольга Говорцова (130) сразится с американкой Слоан Стивенс (39). Счет личных встреч: 0-2.

Вера Лапко (351) сыграет с теннисисткой из Казахстана Юлией Путинцевой (35). Это будет первая встреча соперниц в туре.

US Open

Нью-Йорк, США

31 августа – 13 сентября 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг