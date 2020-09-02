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Евгений Костюкевич: «Если сборная сейчас не сделает никаких акций, если они будут плясать под дудку федерации, которая точно такая же как наше государство, то это будет позор»

02.09.2020 11:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский голкипер Евгений Костюкевич на канале «ЧестнОК» призывал всех футболистов проявить солидарность.

«Сейчас в США какого-то парня чернокожего вроде «завалили». Баскетболисты взбунтовались – они просто перестали играть. Это солидарность. Что еще должно произойти в этой стране, чтобы люди начали высказывать солидарность?

Татур – 6 суток. Здравствуйте. Журналисты-прикорытники высказали какую-то солидарность? Ничего! Футболисты сидят. Думают, что на госпредприятиях в следующем году будут хорошо платить? Хера с два! Они не будут получать ни копейки. Свои эти копейки они засунут себе в задницу. Сейчас убивают людей, избивают их коллег – молчат все. Где-то какую-то картинку запостят в инстаграм – и это максимум. Все остальные засунули языки в жопу и молчат. Это противно, это позор, это фу! Если вы не поддерживаете своих коллег, простите, но вы – никто и звать вас никак! Сколько бы у вас не было денег, несмотря на регалии, если вы не показываете свои человеческие качества, значит вы никто.

Если сборная не сделает никаких акций, если они будут плясать под дудку федерации, которая точно такая же как наше государство, то это будет позор. На такой футбол я точно ходить не намерен.

«Крумкачы» – красавцы! Понятно, их это коснулось, но даже раньше они поддерживали. Все остальные идут ## ###», – сказал Костюкевич.

 
 
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