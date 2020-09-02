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Кроос о Месси в «Реале»: «Для этого нужны яйца. Не думаю, что я был бы способен на такое»
02.09.2020 19:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Реала»
О том, может ли Месси перейти в
«Не думаю, что я был бы способен на такое. Если выражаться по-испански, то для этого нужны яйца. Вряд ли кто-то в футбольном мире может представить себе «Барселону» без Месси.
Наиболее вероятно, что он перейдет к Пепу в «Сити». Месси – один из лучших футболистов всех времен. Если один из игроков такого уровня больше не будет играть в составе соперника, можно представить, что мы не считаем это плохим событием.
Уход Месси из «Барселоны» означает, что клуб потеряет убойное оружие», –
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос уверен, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не перейдет в мадридский клуб.
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