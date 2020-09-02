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Банк «БелВЭБ» стал новый генеральным партнером сборной Беларуси
02.09.2020 21:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня на минском стадионе «Динамо» компания Macron совместно с АБФФ
В рамках презентации формы было объявлено, что новым генеральным партнером национальной сборной Беларуси стал ОАО «Банк БелВЭБ».
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Сегодня на минском стадионе «Динамо» компания Macron совместно с АБФФ представила новые комплекты игровой формы национальной сборной Беларуси.
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