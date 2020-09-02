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Игроки «Витязя» вышли на матч против «Кронона» с бело-красно-белыми повязками на руках
02.09.2020 21:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В первом туре чемпионата Беларуси «Витязь» уступил «Кронону» (36:41).
Отметим, что игроки «Витязя» вышли на матч с бело-красно-белыми повязками на руках.
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В первом туре чемпионата Беларуси «Витязь» уступил «Кронону» (36:41).
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