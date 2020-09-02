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Драгун и Лисакович представили новую форму сборной Беларуси. Использованы белые и красные цвета

02.09.2020 21:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Представлена новая форма сборной Беларуси.

В продаже она появится с 3-го сентября на macronbelarus.by, сообщает пресс-служба АБФФ.

Домашняя форма белого цвета имеет круглый вырез с трикотажной каймой. Полоса, направленная вниз от воротника, украшена традиционным белорусским орнаментом. Под воротником размещен хэштег #БЕЛЫЯКРЫЛЫ. Отличительным элементом данной майки является центральная вертикальная полоса с традиционным белорусским рисунком в тисненой графике. Герой «Macron» вышит красным на правой части майки, в то время как герб Беларуси занимает левую часть груди, сердце. Шорты белые с белой резинкой, а гетры белые с красной вставкой.

Выездная форма красного цвета выполнена с воротником в стиле поло со схожими стилистическими элементами. Красный является доминирующим цветом, и на передней части майки есть такая же вертикальная полоса, тисненая в одном тоне, с традиционным восточноевропейским узором. Спинка и задний воротник персонализированы, как и в домашней версии формы, с хэштегом и названием страны кириллицей соответственно. На правой части майки – герой «Macron», слева – герб Беларуси. Завершают комплект красные шорты с белой резинкой и красные гетры с верхней белой вставкой.

Обе майки имеют приталенный крой (slim fit) и вставки из микрочастиц, которые гарантируют идеальную воздухопроницаемость.

Для вратарей «Macron» создала три формы: неоново-зеленую с черными деталями, угольно-серую с неоново-зелеными деталями и голубую с черными деталями.

Драгун и Лисакович представили новую форму сборной Беларуси. Использованы белые и красные цвета

 
 
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