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Морозов о матчах в Минске: «Хоккей вне политики. «Динамо» гарантировало, что команды будут в безопасности»
03.09.2020 06:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент
3 сентября «Динамо» встретится с «Йокеритом» на домашнем льду.
«Хоккей вне политики. Минское «Динамо» готово, они прислали нам все гарантии о том, что команды, которые будут к ним прилетать, будут в полной безопасности».
У нас уже сейчас судьи поехали в Латвию и Минск, все границы работают.
Если заранее подать списки в Минспорт, что мы и делаем, то все работает, все отлажено. Спасибо нашим МИДам и МВД, которые помогают нам в проведении чемпионата», – сказал Морозов.
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Морозов о матчах в Минске: «Хоккей вне политики. «Динамо» гарантировало, что команды будут в безопасности»
Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопросы относительно проведения в Минске матчей «Динамо» на фоне протестов в Беларуси.
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