Морозов о матчах в Минске: «Хоккей вне политики. «Динамо» гарантировало, что команды будут в безопасности»

Источник материала: Tribuna.com

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопросы относительно проведения в Минске матчей «Динамо» на фоне протестов в Беларуси.

3 сентября «Динамо» встретится с «Йокеритом» на домашнем льду.

«Хоккей вне политики. Минское «Динамо» готово, они прислали нам все гарантии о том, что команды, которые будут к ним прилетать, будут в полной безопасности».

У нас уже сейчас судьи поехали в Латвию и Минск, все границы работают.

Если заранее подать списки в Минспорт, что мы и делаем, то все работает, все отлажено. Спасибо нашим МИДам и МВД, которые помогают нам в проведении чемпионата», – сказал Морозов.