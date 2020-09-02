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Морозов о матчах в Минске: «Хоккей вне политики. «Динамо» гарантировало, что команды будут в безопасности»

03.09.2020 06:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопросы относительно проведения в Минске матчей «Динамо» на фоне протестов в Беларуси.

3 сентября «Динамо» встретится с «Йокеритом» на домашнем льду.

«Хоккей вне политики. Минское «Динамо» готово, они прислали нам все гарантии о том, что команды, которые будут к ним прилетать, будут в полной безопасности».

У нас уже сейчас судьи поехали в Латвию и Минск, все границы работают.

Если заранее подать списки в Минспорт, что мы и делаем, то все работает, все отлажено. Спасибо нашим МИДам и МВД, которые помогают нам в проведении чемпионата», – сказал Морозов.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопросы относительно проведения в Минске матчей «Динамо» на фоне протестов в Беларуси.
 
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