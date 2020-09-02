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Отец Месси не договорился с Бартомеу. «Барса» требует 700 млн евро за Лео
03.09.2020 06:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Встреча между
Как пишет Diario Sport, стороны не достигли какого-либо соглашения по вопросу о возможном уходе аргентинского нападающего из «Барсы». Бартомеу пытался убедить отца Месси в том, что игрок должен остаться в клубе. Хорхе пытался договориться об уходе сына из «Барсы».
Mundo Deportivo
На встрече, которая продлилась 1,5 часа, помимо отца Месси и Бартомеу присутствовали Родриго Месси (брат Лионеля), Хавьер Бордас и юрист Хорхе Пекур
Стороны продолжат консультации, чтобы найти решение, которое устроит и тех, и других.
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Встреча между Хорхе Месси, отцом и агентом нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, и президентом клуба Жозепом Бартомеу завершилась.
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