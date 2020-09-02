Отец Месси не договорился с Бартомеу. «Барса» требует 700 млн евро за Лео

Источник материала: Tribuna.com

Встреча между Хорхе Месси , отцом и агентом нападающего «Барселоны» Лионеля Месси , и президентом клуба Жозепом Бартомеу завершилась.

Как пишет Diario Sport, стороны не достигли какого-либо соглашения по вопросу о возможном уходе аргентинского нападающего из «Барсы». Бартомеу пытался убедить отца Месси в том, что игрок должен остаться в клубе. Хорхе пытался договориться об уходе сына из «Барсы».

Mundo Deportivo уточняет , что Бартомеу не отошел от занимаемой позиции и требует выплаты 700 млн евро от клуба, который хочет подписать контракт с Месси.

На встрече, которая продлилась 1,5 часа, помимо отца Месси и Бартомеу присутствовали Родриго Месси (брат Лионеля), Хавьер Бордас и юрист Хорхе Пекур

Стороны продолжат консультации, чтобы найти решение, которое устроит и тех, и других.