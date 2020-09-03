Избитого 12 августа 16-летнего болельщика «Динамо» Тимура, который был в коме, допрашивают по уголовному делу о массовых беспорядках

Источник материала: Tribuna.com

16-летнего болельщика минского «Динамо» Тимура М., которого привезли в 3-ю детскую больницу Минска из Партизанского РУВД 13 августа, а 12 августа задержали в районе Каменной Горки, доставили в УСК по Минску. Как рассказал его адвокат Станислав Абразей со ссылкой на слова молодого человека старшей сестры Тимура, подростка задержали сегодня утром и отвезли на допрос в рамках ст. 293 УК (Массовые беспорядки).

Больше никаких обстоятельств дела Станислав Абразей на данный момент не знает, он срочно выехал в Минск к своему подзащитному. Он отметил, что молодой человек старшей сестры Тимура рассказал, что подростка задержали вместе с сестрой сегодня утром. Сейчас он в УСК по Минску, его планируют допрашивать в рамках ст. 293 УК (Массовые беспорядки).

Напомним, Тимур М. был в медикаментозной коме, его доставили в больницу из РУВД с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом скуло-орбитального комплекса, судорожным синдромом, параорбитальной гематомой справа, множественными ушибами мягких тканей и конечностей, травматическими эрозиями роговицы обоих глаз.

На пресс-конференции перед стартом сезона в КХЛ генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков отвечая на вопрос о болельщике отметил , что «ему сложно комментировать то, в чем он не уверен на сто процентов».