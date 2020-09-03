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КХЛ засчитала «Йокериту» техническое поражение за не приезд на матч с минским «Динамо»

03.09.2020 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

КХЛ засчитала «Йокериту» техническое поражение за не приезд на матч с минским «Динамо», сообщает официальный сайт лиги.

«Хоккейный клуб «Йокерит» не прибыл в Минск для проведения матча регулярного чемпионата КХЛ. В соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента «Йокериту» засчитано техническое поражение (-:+)», – говорится в сообщении КХЛ.

«В случае неявки команды клуба или срыва матча чемпионата (за исключением опоздания команды вследствие обстоятельств непреодолимой силы) на клуб налагается штраф в размере 3 000 000 (трех миллионов) российских рублей (около 40 тыс долларов). При этом команде клуба засчитывается техническое поражение (–:+) и этот клуб обязан возместить клубу команды соперника все возникшие убытки», – говорится в тексте статьи.

КХЛ сегодня сообщила, что матч «Динамо» Минск – «Йокерит», запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится.

Ранее сообщалось, что «Йокерит», не вылетел на матч из Финляндии. Фанаты финского клуба обещали бойкотировать все матчи команды, если клуб сыграет в Минске. Болельщики требовали от команды не лететь на матч из-за событий в Беларуси после президентских выборов 9 августа.

Обозреватель Iltalehti Хуттунен: «Минское «Динамо» – это команда Лукашенко, поэтому игра с ними показала бы поддержку диктатора»

Андрей Назаров: «Бойкот «Йокерита» – это плевок в лицо всем нам. Должны последовать самые жесткие санкции»

 
Теги: Минск
 
 
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КХЛ засчитала «Йокериту» техническое поражение за не приезд на матч с минским «Динамо», сообщает официальный сайт лиги.
 
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