|
КХЛ засчитала «Йокериту» техническое поражение за не приезд на матч с минским «Динамо»
03.09.2020 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
КХЛ засчитала «Йокериту» техническое поражение за не приезд на матч с минским «Динамо», сообщает
«Хоккейный клуб «Йокерит» не прибыл в Минск для проведения матча регулярного чемпионата КХЛ. В соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента «Йокериту» засчитано техническое поражение (-:+)», – говорится в сообщении КХЛ.
«В случае неявки команды клуба или срыва матча чемпионата (за исключением опоздания команды вследствие обстоятельств непреодолимой силы) на клуб налагается штраф в размере 3 000 000 (трех миллионов) российских рублей (около 40 тыс долларов). При этом команде клуба засчитывается техническое поражение (–:+) и этот клуб обязан возместить клубу команды соперника все возникшие убытки», – говорится в тексте статьи.
КХЛ сегодня
Ранее сообщалось, что «Йокерит», не вылетел на матч из Финляндии. Фанаты финского клуба обещали бойкотировать все матчи команды, если клуб сыграет в Минске. Болельщики требовали от команды не лететь на матч из-за событий в Беларуси после президентских выборов 9 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КХЛ засчитала «Йокериту» техническое поражение за не приезд на матч с минским «Динамо», сообщает официальный сайт лиги.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)