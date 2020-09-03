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Семин может сменить Хацкевича на посту главного тренера «Ротора»

03.09.2020 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может возглавить «Ротор», утверждает журналист Илья Казаков.

«Пришло смс: «Завтра волгоградский губернатор Бочаров встречается с Семиным».

Если правда, и если Палыч согласится, значит, под него дадут дополнительное финансирование. Как в «Мордовии», которая богато жила только при Семине (но, может быть, тот размах был для клуба и непосильным – с учетом сегодняшнего дня).

И, если Семин приходит в «Ротор», Волгоград можно вычеркивать из числа претендентов на вылет», – написал Казаков в телеграм-канале.

Сейчас главным тренером «Ротора» является белорусский специалист Александр Хацкевич.

В текущем розыгрыше РПЛ волгоградский клуб набрал два очка и занимает последнее место в турнирной таблице.  

 
 
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может возглавить «Ротор», утверждает журналист Илья Казаков.
 
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