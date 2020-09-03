|
Семин может сменить Хацкевича на посту главного тренера «Ротора»
03.09.2020 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер «Локомотива»
«Пришло смс: «Завтра волгоградский губернатор Бочаров встречается с Семиным».
Если правда, и если Палыч согласится, значит, под него дадут дополнительное финансирование. Как в «Мордовии», которая богато жила только при Семине (но, может быть, тот размах был для клуба и непосильным – с учетом сегодняшнего дня).
И, если Семин приходит в «Ротор», Волгоград можно вычеркивать из числа претендентов на вылет», – написал Казаков в телеграм-канале.
Сейчас главным тренером «Ротора» является белорусский специалист Александр Хацкевич.
В текущем розыгрыше РПЛ волгоградский клуб набрал два очка и занимает последнее место в турнирной таблице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может возглавить «Ротор», утверждает журналист Илья Казаков.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)