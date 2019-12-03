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«Российская угроза» и терроризм. Лидеры НАТО назвали главные вызовы

04.12.2019 19:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В среду, 4 декабря, 29 стран — участниц НАТО подвели итоги саммита альянса, который проходил в Лондоне по случаю 70-летия военного блока. В преддверии встречи члены НАТО не смогли сойтись на едином определении угроз. Из-за этого президент Франции Эмманюэль Макрон посетовал на «смерть мозга» альянса — это заявление вызвало возмущение в США и Турции.


Фото: Reuters

В итоговой декларации члены НАТО подчеркнули, что сохраняют приверженность целостности альянса. Они также отметили прогресс в сфере наращивания оборонных расходов, особенно со стороны европейских союзников. Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в 2020 году траты на оборону увеличатся на $ 130 млрд, а в 2024 году — на $ 400 млрд по сравнению с 2016 годом.

Деятельность НАТО будет направлена на отражение нескольких вызовов.

Российская угроза

Активность России остается серьезным вызовом для НАТО, следует из декларации по итогам саммита в Лондоне. «Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности», — отмечается в документе.

Члены НАТО собираются и в будущем принимать меры по защите своих границ и снижению ядерной опасности со стороны Москвы. «Мы принимаем и будем продолжать взвешенно и ответственно принимать меры в ответ на развертывание Россией новых ракет средней дальности, которые привели к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и создают значительные риски для евроатлантической безопасности», — говорится в декларации. В России опровергают развертывание запрещенных ракет и винят США в развале ДРСМД.

При этом альянс готов к взаимодействию с Россией. «Мы остаемся открытыми для диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России делают это возможным», — отмечается в итоговом заявлении членов НАТО. Москва остается крупнейшим союзником альянса и в блоке заинтересованы в улучшении диалога с Москвой, сказал Столтенберг на пресс-конференции в среду.

Оборонный план по Балтике и Польше

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам саммита в Лондоне, что альянс смог одобрить обновленный оборонный план по Балтике и Польше, который блокировала Турция, передает Reuters.

По его словам, лидеры НАТО не обсуждали вопрос о курдских формированиях «Отряда народной самообороны» (YPG) на северо-востоке Сирии, который Анкара рассматривает как террористическую организацию.

Анкара отказалась поддержать план обороны НАТО для стран Балтии и Польши до тех пор, пока не получит от альянса и ее членов поддержку в борьбе против YPG. Турция настаивает на том, чтобы альянс официально определил «Силы народной самообороны» террористической организацией.  
 

Терроризм

Помимо России угрозой в НАТО считают и глобальный терроризм, уточняется в итоговой декларации. При этом Столтенберг согласился, что члены альянса сохраняют разногласия, какие именно организации стоит считать террористическими.

Власти Турции настаивают на том, чтобы участники НАТО признали террористами курдские формирования в Сирии. Однако другие страны, в частности Франция, с этим не согласны.

О необходимости активнее бороться с терроризмом Макрон заявил на переговорах с президентом США Дональдом Трампом во вторник. Он также раскритиковал операцию в Турции против сирийских курдов, которая, по его мнению, играет на руку террористической группировке «Исламское государство». Со своей стороны Трамп признал важность угрозы терроризма, поблагодарив Макрона за активность в борьбе с радикальным экстремизмом в Африке.

Усиление Китая

Саммит в Лондоне стал первым в истории альянса, на котором его участники обсудили потенциальные угрозы, которые могут исходить от Китая. «Китай стал очень сильным, гораздо более сильным, чем в прошлом», — сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос о росте внимания к активности Пекина со стороны НАТО. По словам Трампа, Пекин смог нарастить собственную мощь благодаря неграмотной политике предыдущих американских лидеров, но выразил надежду, что сможет заключить с Китаем соглашения в торговой сфере и в области контроля над вооружениями.

На пресс-конференции по итогам саммита Столтенберг заявил, что участники альянса договорились проводить совместную политику в отношении КНР. Он также сказал, что НАТО приложит усилия, чтобы вовлечь Пекин в переговоры по контролю над вооружениями, как этого добиваются США.

Хотя Россия и терроризм остаются вызовами для НАТО, альянс готов отразить угрозу, откуда бы она ни шла. «Мы адаптируем наши военные силы и средства, стратегию и планы во всем Североатлантическом союзе в соответствии с нашим подходом кругового обзора („360 градусов“) к безопасности. Мы приняли решения повысить готовность наших сил к реагированию на любую угрозу в любое время, на любом направлении», — говорится в документе по итогам саммита.

Реакция России

В России выразили обеспокоенность из-за наращивания НАТО оборонных расходов.

«Мы видим, конечно, что главным образом НАТО занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении нашей страны. Это не может не вызывать обеспокоенности», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду. Сам Путин счел «блоковые стереотипы мышления» НАТО устаревшими.

Как напомнил во вторник российский лидер, несмотря на попытки Москвы улучшить диалог, сотрудничество с альянсом фактически было свернуто. По его словам, причиной стало то, что НАТО действовало некорректно, «если не сказать грубо», и не учитывало интересы России. Вместе с тем Путин выразил готовность сотрудничать с альянсом, чтобы бороться с совместными вызовами. Российский президент включил в ряд этих угроз терроризм, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения, а также локальные конфликты.

 
 
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Такие оценки даны в итоговом заявлении по итогам саммита военно-политического блока. В альянсе также договорились разрабатывать единую политику в отношении Китая...
 
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