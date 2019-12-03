|
Меркель прокомментировала высылку российских дипломатов из Германии
04.12.2019 20:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Германия решила выслать российских дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, поскольку не получила содействия со стороны Москвы в расследовании преступления. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита НАТО.
«Мы приняли эти меры, как вы знаете, поскольку мы не наблюдали поддержки России в расследовании этого убийства», — утверждает она. По словам политика, она обсудила с союзниками сложившуюся ситуацию в ходе двусторонних контактов.
Меркель не исключает, что тема высылки двух российских дипломатов из ФРГ может быть поднята на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 9 декабря, и не считает, что этот вопрос негативно повлияет на встречу в «нормандском формате».
«Мы встретимся с российским президентом на следующей неделе», — сказала канцлер, отвечая на вопрос, намерена ли она обсудить с Путиным вопрос высылки дипломатов. «Мы вам сообщим, о чем там поговорим», — добавила Меркель.
Меркель не считает, что высылка дипломатов негативно повлияет на переговоры лидеров «нормандской четверки». «Я не думаю, что это станет бременем для встречи в нормандском формате. Там речь пойдет об Украине и о том, как продвинуться вперед в минском процессе», — сказала она. «Но с точки зрения двусторонних отношений это событие», — полагает канцлер.
О высылке дипломатов
В среду МИД ФРГ сообщил, что
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными подозрения в том, что РФ может иметь отношение к произошедшему в Берлине.
40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого. По ее данным, это 49-летний гражданин России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канцлер Германии сообщила, что дипломатов выслали, поскольку Россия не оказывала содействия в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине/
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)