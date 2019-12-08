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Власти Мексики отозвали своего посла из Аргентины за кражу книги из магазина

09.12.2019 07:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро будет отозван на родину в связи с обвинениями в краже книги из магазина в Буэнос-Айресе. Об этом решении сообщил в воскресенье вечером в Twitter глава МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрард.


Фото: unsplash.com

«Я попросил комитет по этике изучить случай с послом в Аргентине, которого обвиняют в краже книг из знаменитого магазина, — написал мексиканский министр. — Пока что я дал ему указание вернуться домой». Камера наблюдения, установленная в книжном магазине «Атенео», зафиксировала, как 76-летний дипломат пытался украсть биографию Джакомо Казановы, спрятав ее в газете. На выходе он был задержан охранниками, после чего его доставили в отделение полиции, откуда позднее отпустили, установив его личность.

«Если окажется, что видеозапись подлинная, он будет немедленно уволен, — добавил Эбрард. — Нечестное поведение совершенно недопустимо». Валеро приступил к исполнению своих обязанностей во второй половине августа текущего года. Стоимость книги, которую он пытался вынести из магазина, составляет 750 аргентинских песо (немногим более $ 12).

Магазин «Атенео», находящийся в здании, где в первой половине прошлого века размещался театр, считается одной из самых известных достопримечательностей столицы Аргентины.

 
 
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Дипломат пытался украсть биографию Джакомо Казановы.
 
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