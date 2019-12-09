Зеленский и Путин провели первую двустороннюю встречу. Из-за этого прервали «нормандский саммит»

Источник материала: Tut.by

Президенты Украины и России провели в Париже первую встречу с глазу на глаз. Она прошла в рамках саммита «нормандской четверки».



Фото: Reuters

Как сообщает офис президента Украины, ради двусторонней встречи были прерваны переговоры «нормандской четверки».

Разговор лидеров Украины и России с глазу на глаз продолжался около 15 минут. Затем к президентам присоединились представители украинской и российской делегаций. В общем встреча продлилась 1 час 20 минут. Как сообщает РИА «Новости» , Путин ее результатом остался доволен.

«Сейчас переговоры вновь вернулись к формату „четверки“ в рамках рабочего ужина», — сообщил офис президента Украины.

До этого переговоры Меркель, Макрона, Путина и Зеленского продолжались больше двух часов. Они проходили за закрытыми дверями — прессу после протокольной съемки попросили удалиться.

Как сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, лидеры обсуждали «проект коммюнике, который был подготовлен до этого». Ожидается, что по итогам встречи документ будет подписан.

«Это необязывающий документ, необязывающее соглашение, но можно ожидать, что в нем будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание», — пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также сообщил, что перед началом переговоров в «нормандском формате» Путин и Зеленский обменялись рукопожатием.

Напомним, ранее президенты Украины и России общались только по телефону.