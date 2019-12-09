Time опубликовал список претендентов на звание «Человек года»

Источник материала: Tut.by

Американский журнал Time раскрыл шорт-лист претендентов на звание «Человек года». Список объявили в эфире программы Today телеканала NBC News.



Участники протестов в Гонконге претендуют на звание «Человек года». Фото: Reuters

По версии редакторов журнала, на звание самого влиятельного человека 2019 года могут претендовать:

сенатор-демократ, председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси (она инициировала процедуру импичмента американского президента);

процедуру импичмента американского президента); основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг;

президент США Дональд Трамп;

американская футболистка Меган Рапино;

тайный осведомитель разведки США, подавший жалобу на Трампа после его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским;

председатель КНР Си Цзиньпин;

премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн;

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг;

участники протестов в Гонконге;

личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, связанный с «украинским» делом президента;

Второй год подряд в шорт-лист претендентов из всех вышеуказанных людей или собирательных образов попал только Дональд Трамп. В прошлом году он не смог получить звание «Человек года», заняв второе место. Оно досталось группе журналистов, пострадавших за правду; их авторы номинации назвали «Стражи».

Среди тех, кто стал «Человеком года» в 2018 году оказались саудовский журналист, колумнист The Washington Post Джамаль Хашогги, которого убили на территории Турции, репортеры Reuters — 32-летний Ва Лон и 28-летний Сое Оо, получившие в Мьянме по семь лет заключения по обвинению в разглашении гостайны во время расследования убийств мусульман-рохинджа, а также главный редактор издания Rappler Мария Ресса (она освещала материалы о борьбе Родриго Дутерте против неугодных его режиму филиппинцев. Ей грозил тюремный срок до десяти лет лишения свободы по подозрению в мошенничестве) и редакция американской Capital Gazette из Аннаполиса, по офису которой в июне 2018 года вооруженный молодой человек открыл стрельбу.