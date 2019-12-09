«Сегодня было достигнуто многое». Итоги встречи «нормандской четверки» в Париже

Источник материала: Tut.by

В ходе саммита обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех» и полное прекращение огня на Донбассе уже до конца года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции в Париже.



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«Мы обсуждали вопросы об освобождении всех удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по формуле „всех на всех“. Была согласована необходимость верифицировать полные списки этих лиц, а также предоставить полный доступ представителям Международного Комитета Красного креста ко всем удерживаемыми лицам», — рассказал Зеленский.

Он назвал это главной победой сегодняшней встречи. «Я с этим ехал. Мы договорились об обмене всех на всех. Он записан в Минске, но мы сейчас договорились о сроках, и я верю, что это будет выполнено до конца года», — сказал Зеленский.

Зеленский: Донбасс и Крым — это Украина

По словам украинского президента, на переговорах он настаивал на необходимости полного восстановления контроля Киева над украино-российской границей и этот вопрос будут обсуждать на следующей встрече. Стороны договорились, что она пройдет через 4 месяца.

Зеленский также заявил, что киевские власти не допустят изменения Конституции Украины.

«Есть принципы, на которых я строю свою политику. Это невозможность федерализации Украины, невозможность влияния других сил на ее политику, невозможность компромиссов по урегулированию конфликта за счет уступки территории. Донбасс и Крым — это Украина», — сказал Зеленский.

Он отметил, что многие вопросы в ходе встречи решить не удалось, но это «обязательно надо сделать это в будущем».

Путин: Россия сделает все, чтобы конфликт был завершен

В свою очередь Путин отметил, что Украина должна внести изменения в Конституцию, закрепляющие особый статус Донбасса.

Путин напомнил Зеленскому, что по минским соглашениям контроль над границей — это следующий шаг после проведения выборов на Донбассе.

Он также сообщил о принятии итогового документа, который подтверждает безусловное выполнение минских договоренностей, и выразил надежду, что разведение военных сил на юго-востоке Украины будет продолжаться.

«Все наши договоренности должны способствовать улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас», — заявил Путин и указал на необходимость увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения.

По словам президента России, для разрешения конфликта прежде всего необходим диалог между враждующими сторонами, а Россия в свою очередь сделает все для наступления мира.

«Россия будет делать все, что он нас зависит, для того, чтобы все проблемы и все вопросы были исчерпаны, а конфликт был в конечном итоге завершен», — заверил Путин.

Макрон: Сегодня было достигнуто многое

Президент Франции отметил политическое мужество и решительность президента Украины, которые помогли возобновить диалог между Киевом и Москвой.

«Сегодня действительно было достигнуто многое. Речь идет о первой встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским, начиная с апреля 2019 года после выборов господина Зеленского. И хотел бы поблагодарить за эту действительно решимость и за смелость, которую он проявил при непосредственном урегулировании конфликта внутри своей страны», — заявил Макрон.

По его словам, установить мир в Украине, значит достичь стабильности на Европейском континенте, а основанием для завершения конфликта на Донбассе является выполнение Минских договоренностей.

Меркель: Мы продолжим двигаться дальше на этом пути

Канцлер Германии отметила, что лидеры «нормандской четверки» смогли преодолеть «затишье» в усилиях по урегулированию на востоке Украины и назвала переговоры в Париже «большим прорывом».

«Мы, разумеется, продолжим двигаться дальше на этом пути», — отметила Меркель.

Канцлер рассказала, что участники саммита договорились придерживаться «формулы Штайнмайера»: в частности, в вопросе наделения Донбасса особым статусом на время проведения там местных выборов. Если они будут признаны соответствующими всем критериям ОБСЕ, этот статус будет возможно ввести на постоянной основе.

Она также сообщила, что следующий саммит пройдет через 4 месяца. «А до того времени наши политические советники и министры иностранных дел будут рассматривать и договариваться об условиях безопасности, политических условиях, гуманитарных условиях и будут направлены на подготовку местных выборов (на Донбассе)», — рассказала Меркель.