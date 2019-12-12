Один военный погиб и один пропал без вести во время пожара на проблемном российском авианосце

Источник материала: Tut.by

Один военный погиб, еще один пропал без вести в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Информацию об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.



Фото: Reuters

Погибший был военным, подтвердили позже РБК в пресс-службе Северного флота. «Военнослужащий контрактной службы погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений», — уточнили в пресс-службе.

Поиски еще одного пропавшего без вести продолжаются. В сообщении сказано, что речь идет об офицере службы живучести корабля, который «с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия».

Пострадавшими в результате пожара, по официальным данным Северного флота, стали десять военных.

По факту пожара на крейсере заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». «Адмирал Кузнецов» находился в Североморске на плановом ремонте на предприятии Объединенной судостроительной корпорации, куда был передан в апреле 2018 года после возвращения из похода в Средиземное море, откуда наносил удары по прибрежным объектам боевиков в Сирии. Возгорание, по предварительным данным, произошло при проведении сварочных работ.

Проблемный авианосец

Единственный российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вошел в состав флота в 1991 году, с тех пор корабль постоянно страдал от различных механических неисправностей, некоторые заканчивались трагично. Например, во время короткого замыкания , когда корабль находился в Турции в 2009 году, погиб моряк.

«Адмирал Кузнецов» лишь несколько раз выходил в Средиземное море, а его поход к сирийским берегам и последующее участие в военной операции закончились двумя потерянными самолетами , один из которых свалился за борт из-за обрыва троса аэрофинишера.

Одной из главных проблем корабля стала его силовая установка, она неоднократно давала сбои, поэтому тяжелый авианесущий крейсер часто в море сопровождают буксиры. Еще один ее минус — работа на мазуте, запасы которого нужно постоянно пополнять, что негативно сказывается на автономности корабля и иногда становится причиной ЧП.

14 февраля 2009 года программа спутникового наблюдения CleanSeaNet Европейского агентства по безопасности на море (EMSA) обнаружила нефтяное пятно в 80 км к юго-западу от Корка (Ирландия). Оказалось, эта нефть была пролита при заправке «Адмирала Кузнецова». Впрочем, российские военные все отрицают .

В октябре 2018 года на 82-м судоремонтном заводе (СРЗ) в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов», утонул плавучий док ПД-50. При этом на доке упали два башенных крана, один из которых проломил палубу авианосца , и в ней образовалась дыра размером четыре на пять метров. Корабль после инцидента отбуксировали на 35-й СРЗ.

В марте того же года «Адмирал Кузнецов» возглавил составленный изданием The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду.