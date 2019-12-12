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Один военный погиб и один пропал без вести во время пожара на проблемном российском авианосце
12.12.2019 23:21 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Один военный погиб, еще один пропал без вести в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Информацию об этом сообщил источник
Погибший был военным, подтвердили позже РБК в пресс-службе Северного флота. «Военнослужащий контрактной службы погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений», — уточнили в пресс-службе.
Поиски еще одного пропавшего без вести продолжаются. В сообщении сказано, что речь идет об офицере службы живучести корабля, который «с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия».
Пострадавшими в результате пожара, по официальным данным Северного флота, стали десять военных.
По факту
Проблемный авианосец
Единственный российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вошел в состав флота в 1991 году, с тех пор корабль постоянно страдал от различных механических неисправностей, некоторые заканчивались трагично. Например, во время короткого
«Адмирал Кузнецов» лишь несколько раз выходил в Средиземное море, а его поход к сирийским берегам и последующее участие в военной операции закончились двумя
Одной из главных проблем корабля стала его силовая установка, она неоднократно давала сбои, поэтому тяжелый авианесущий крейсер часто в море сопровождают буксиры. Еще один ее минус — работа на мазуте, запасы которого нужно постоянно пополнять, что негативно сказывается на автономности корабля и иногда становится причиной ЧП.
14 февраля 2009 года программа спутникового наблюдения CleanSeaNet Европейского агентства по безопасности на море (EMSA) обнаружила нефтяное пятно в 80 км к юго-западу от Корка (Ирландия). Оказалось, эта нефть была пролита при заправке «Адмирала Кузнецова». Впрочем, российские военные все
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В марте того же года «Адмирал Кузнецов»
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Единственный российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вошел в состав флота в 1991 году, с тех пор корабль постоянно страдал от различных...
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