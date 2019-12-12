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Зеленский прокомментировал возможность подписания газового контракта с Россией

13.12.2019 00:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Газовый контракт с Россией в ближайшее время будет подписан. Такую уверенность высказал президент Украины Владимир Зеленский в эфире передачи «Право на владу» телеканала «1+1».


Фото: официальный сайт президента Украины

«Большой процент того, что будет подписан этот газовый контракт. Это важно и для Европы, и для Украины», — завил Зеленский.

По его словам, главное сегодня в сроке действия этого соглашения. Первоначально Россия предлагала подписать контракт на год, Украина хочет, чтобы он действовал 10 лет.

Зеленский отметил, что «газовый вопрос» — не политический, а чисто экономический.

«России надо продавать газ, Европе нужен этот газ, у нас — труба. В принципе, всем выгодно», — отметил Зеленский.

Он подтвердил, что вопрос обсуждался во время его первой встречи с Путиным в Париже.

«Я вижу, что все сейчас настроены на то, чтобы подписать этот договор», — добавил Зеленский.

Напомним, во время итоговой пресс-конференции после «нормандского саммита» президент России Владимир Путин рассказал заявил, что стоимость газа для промышленных украинских потребителей может быть на 25% ниже при условии, что Россия и Украина договорятся о «совместной честной работе».

«Помните известный детский стишок: „А у нас в квартире газ. А у вас?“ И у вас будет, может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель», — сказал Путин.

Этот стишок в эфире процитировала украинская телеведущая «Право на владу», на что Зеленский парировал: «А у нас труба».

 
 
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«Большой процент того, что будет подписан этот газовый контракт. Это важно и для Европы и для Украины», - завил Зеленский.
 
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