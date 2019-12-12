Президент Украины рассказал про «последний вариант» решения конфликта на Донбассе

Источник материала: Tut.by

Возведение стены на границе с Донбассом — это последний и самый нежелательный вариант разрешения конфликта на востоке Украины. Об этом Владимир Зеленский заявил в программе «Право на владу» телеканала «1+1».



Фото: пресс-служба президента Украины

Зеленский напомнил, что на совещании по подготовке к встрече в «нормандском формате» было утверждено 5 вариантов реинтеграции Донбасса и возвращения территорий.

«Для меня строительство стены не план „Б“, а план „последняя буква“. Это последний план. Я пока очень не хотел бы, чтобы мы применили этот план. Потому что эта стена — я об этом говорил откровенно — она ​​уже есть. То есть, нам надо решать, как вернуть людей, их ментальность, их понимание, что они — украинцы. Это очень важно. У нас сейчас живая „стена“ — гибнут люди», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что необходимо искать пути решения проблемы.

«Пять лет ждать, стрелять и терять украинцев мы точно не собираемся», — заявил Владимир Зеленский.

Комментируя поддержку украинской делегации на переговорах «нормандской четверки» в Париже со стороны первого президента Украины Леонида Кравчука, Зеленский сказал: «Я очень благодарен Леониду Макаровичу Кравчуку. Это — большой президент. Он принес стране самое главное — независимость. И он вошел в историю как великий, очень мудрый, удивительный человек. Я даже не надеюсь быть таким президентом. Но я хотел бы быть президентом, о котором когда-нибудь какой-нибудь президент скажет, что он со своей командой принес в Украину мир».