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Лидеры ЕС решили продлить санкции против России

13.12.2019 07:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидеры стран — членов Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России, срок действия которых истекает 31 января 2020 года. Об этом сообщил в четверг журналистам на полях саммита представитель Евросовета Баренд Лейтс.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Саммит ЕС одобрил продление санкций против России», — сказал он.

Как сообщил при этом корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран сообщества, решение о продлении санкций на шесть месяцев было принято после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон кратко проинформировали остальных лидеров о ходе реализации минских соглашений по урегулированию в Украине в свете состоявшегося 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате». «Макрон и Меркель очень кратко проинформировали о ходе реализации минских договоренностей, после чего было принято решение вновь продлить ограничительные меры в отношении Москвы», — сообщил источник.

Теперь, по его словам, политическое решение должно быть формализовано. «Ожидается, что в ближайшие две недели, возможно даже не следующей неделе, Совет утвердит формальное решение, которое будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу», — пояснил он.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями в Украине и с Крымом. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.

 
 
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