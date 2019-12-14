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Плавучий док с российской подлодкой затонул в Севастополе

15.12.2019 11:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.


Подводная лодка Б-380 в ПД-16. Фото: Pavlo1 / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

«Затонул списанный плавдок. В нем находилась списанная подводная лодка. Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали», — сказал один из собеседников ТАСС.

В свою очередь источник в экстренных службах города сообщил, что подлодка Черноморского флота Б-380 всплыла на поверхность и находится на плаву.

«Сегодня ночью в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380. Лодка всплыла, находится на плаву», — сообщил собеседник.

По его словам, затопление могло произойти по причине технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.

Информации о пострадавших нет.

Официальными комментариями Черноморского флота и Минобороны России ТАСС пока не располагает.

О плавдоке и подлодке

Плавучий док СПД-16 был заложен в 1938 году, он представляет собой понтонную металлическую конструкцию для ремонта подводных лодок, эсминцев, тральщиков, судов обеспечения с водоизмещением до 5 тыс. тонн. Во время Великой Отечественной войны на нем проводились ремонты на боевых кораблях и подлодках. После войны был размещен в Севастополе, где на нем ремонтировали корабли и вспомогательные суда.

В доке долгие годы в ремонте находилась подводная лодка Б-380 (ранее «Горьковский комсомолец») — большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б «Сом», последняя лодка этого проекта. В начале 2000-х было принято решение провести капитальный ремонт подлодки, позднее предлагалось дать лодке имя «Святой князь Георгий». Однако затем ремонт был прекращен, лодка списана. Весной 2016 года сообщалось, что подлодка Б-380 вошла в тендер Минобороны РФ на утилизацию нескольких надводных кораблей и неатомных подводных лодок.

 
 
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Затопление могло произойти по причине технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.
 
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