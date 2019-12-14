Песков сообщил об отсутствии согласия между Путиным и Зеленским

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский пока «далеки от согласия». Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра», передает РБК .



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По его словам, стороны «начали разговаривать», но пока не могут прийти к соглашению по нескольким темам. О каких вопросах идет речь, Песков не уточнил. Это происходит из-за того, что российский и украинский лидеры «используют разную терминологию» (цитата по « РИА Новости »).

Он добавил, что во время «нормандского саммита» Путин и Зеленский смогли пообщаться лично примерно 10−15 минут, пока их не прервал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Украинский президент, комментируя переговоры с Путиным на саммите, говорил, что с российским коллегой тяжело договариваться, так как он подробно изучает каждый вопрос, разбирает его «на детали». После этого начинается обсуждение «каждого слова», пояснял Зеленский. Украинский президент работает по принципу «раз-раз и решили вопрос», говорил про себя Зеленский. В то же время у Путина «биомеханика природная другая», добавил он.

После переговоров в Париже замглавы российского МИД Андрей Руденко рассказал, что на саммите участники переходили на повышенный тон. Связано это с тем, что во время переговоров появились идеи «серьезным образом» переделать текст итогового коммюнике, говорил он. Кроме того, закрытая часть дискуссии была «весьма откровенной», а иногда «весьма острой, жесткой», говорил он. Песков подтвердил, что «попытки» поговорить на повышенных тонах были. Но, по его словам, разговор был во время встречи «рабочим».

После встречи министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждал, что на саммите во время переговоров «сдали нервы» у помощника президента России Владислава Суркова. По его словам, он якобы бросил на стол бумаги и кричал: «Мы так не договаривались». Сам Сурков позже назвал слова министра «фантазиями». Он усомнился в их достоверности, напомнив слова Авакова о том, что во время «нормандской» встречи украинского чиновника «близко не подпустили к переговорам». Саму же встречу помощник президента охарактеризовал не как «эмоционально заряженную», а как «скорее долгую».