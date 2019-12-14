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Медсестры в знак протеста развернули палаточный лагерь у здания правительства Болгарии
15.12.2019 21:17 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Акция протеста медицинских работников среднего звена проходит в воскресенье в болгарской столице, собщает
Десятки медицинских сестер из различных медицинских учреждений разных городов страны собрались у здания правительства Болгарии, где развернули палаточный лагерь.
Как сообщает корреспондент ТАСС, они настаивают на повсеместном повышении заработной платы, выравнивании зарплаты в частных и государственных лечебных заведениях, дополнительной оплате ночного труда.
«Несправедливо, чтобы государство финансировало частные медицинские компании. Несправедливо, чтобы с пациентов требовали выдуманную дополнительную оплату», — подчеркивают медики, настаивая, что «здоровье не должно быть товаром».
Акция медиков была организована при поддержке нового профсоюза медицинских специалистов и продлится до завтрашнего дня.
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Они настаивают на повышении заработной платы и выравнивании зарплаты в частных и государственных медучреждениях.
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