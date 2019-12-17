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В Лондоне гражданину Польши предъявили обвинения в подготовке теракта

18.12.2019 06:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полиция Лондона предъявила обвинения в подготовке теракта и изготовлении взрывчатого вещества гражданину Польши Филипу Голону Беднарчику, проживающему в английском городе Лутон. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.


Фото: Reuters

Следователи задержали подозреваемого 11 декабря. Задержанному предъявили обвинения в сборе информации для подготовки и осуществления теракта, а также в изготовлении хранении взрывчатых веществ «при вызывающих подозрение обстоятельствах».

Непосредственной угрозы для общественности задержанный не представлял, отметили в полиции. Перед судом он предстанет 18 декабря.

2 декабря на западе Великобритании полиция задержала сообщника 28-летнего Усмана Хана, устроившего 29 ноября теракт на Лондонском мосту. В результате нападения пять человек получили ранения, впоследствии двое пострадавших умерли. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористи

 
 
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Следователи задержали подозреваемого 11 декабря. Задержанному предъявили обвинения в сборе информации для подготовки и осуществления теракта, а также в...
 
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