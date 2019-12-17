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После убийства чеченского командира из Германии выслали офицера ГРУ. Его заподозрили в вербовке политиков

18.12.2019 06:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Германии выслали из страны офицера ГРУ Евгения Суцкого в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом говорится в расследовании немецкого таблоида Bild, проведенного совместно с Bellingcat.

Евгений Суцкий вошел в число двух российских дипломатов, высланных из Германии после убийства Хангошвили. О том, что оба россиянина могут работать на ГРУ, ранее сообщал Der Spiegel. Имя второго дипломата пока не сообщалось. Связаны ли они с убийством Хангошвили, неизвестно.

35-летний Евгений Суцкий более двух лет работал заместителем главного военного атташе в посольстве РФ в Германии. Политический редактор Bild Юлиан Репке сообщил, что после высылки дипломатов с сайта посольства пропало сообщение о предстоящей лекции Суцкого. Журналист опубликовал в твиттере фотографию, где, как утверждается, Суцкий выступает перед детьми российских дипломатов.

Евгений Суцкий родился в 1984 году в городе Гуково в Ростовской области. В 2005 году он поступил в Горный университет в Москве, в 2008-м перешел в академию российской военной службы. Bild пишет, что супруга Суцкого Жанна также может работать в ГРУ. В 2017 году супруги с двумя детьми переехали в Берлин. Немецкие спецслужбы начали следить за Суцким в июле 2019 года. По данным Bild, россиянин мог пытаться вербовать немецких политиков, чтобы лоббировать интересы российского газопровода «Северный поток — 2».

 
 
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По данным Bild, россиянин мог пытаться вербовать немецких политиков, чтобы лоббировать интересы российского газопровода «Северный поток - 2».
 
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