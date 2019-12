После убийства чеченского командира из Германии выслали офицера ГРУ. Его заподозрили в вербовке политиков

Источник материала: Tut.by

Власти Германии выслали из страны офицера ГРУ Евгения Суцкого в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом говорится в расследовании немецкого таблоида Bild, проведенного совместно с Bellingcat.

Евгений Суцкий вошел в число двух российских дипломатов, высланных из Германии после убийства Хангошвили. О том, что оба россиянина могут работать на ГРУ, ранее сообщал Der Spiegel. Имя второго дипломата пока не сообщалось. Связаны ли они с убийством Хангошвили, неизвестно.

35-летний Евгений Суцкий более двух лет работал заместителем главного военного атташе в посольстве РФ в Германии. Политический редактор Bild Юлиан Репке сообщил , что после высылки дипломатов с сайта посольства пропало сообщение о предстоящей лекции Суцкого. Журналист опубликовал в твиттере фотографию, где, как утверждается, Суцкий выступает перед детьми российских дипломатов.