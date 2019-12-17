После убийства чеченского командира из Германии выслали офицера ГРУ. Его заподозрили в вербовке политиков

Источник материала: Tut.by

Власти Германии выслали из страны офицера ГРУ Евгения Суцкого в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом говорится в расследовании немецкого таблоида Bild, проведенного совместно с Bellingcat.

Евгений Суцкий вошел в число двух российских дипломатов, высланных из Германии после убийства Хангошвили. О том, что оба россиянина могут работать на ГРУ, ранее сообщал Der Spiegel. Имя второго дипломата пока не сообщалось. Связаны ли они с убийством Хангошвили, неизвестно.

35-летний Евгений Суцкий более двух лет работал заместителем главного военного атташе в посольстве РФ в Германии. Политический редактор Bild Юлиан Репке сообщил , что после высылки дипломатов с сайта посольства пропало сообщение о предстоящей лекции Суцкого. Журналист опубликовал в твиттере фотографию, где, как утверждается, Суцкий выступает перед детьми российских дипломатов.

Sutskiy, who’s wife was also educated by the GRU in Moscow and lived with him in Berlin until December, did many other things we don’t know about.

What we do know is that he helped indoctrinating Russian diplomats' children by giving lectures at the Russian Embassy’s school. pic.twitter.com/96004tDwpi — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) December 16, 2019

Евгений Суцкий родился в 1984 году в городе Гуково в Ростовской области. В 2005 году он поступил в Горный университет в Москве, в 2008-м перешел в академию российской военной службы. Bild пишет, что супруга Суцкого Жанна также может работать в ГРУ. В 2017 году супруги с двумя детьми переехали в Берлин. Немецкие спецслужбы начали следить за Суцким в июле 2019 года. По данным Bild, россиянин мог пытаться вербовать немецких политиков, чтобы лоббировать интересы российского газопровода «Северный поток — 2».