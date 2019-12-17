ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подозреваемая по делу Павла Шеремета написала письмо матери убитого журналиста

18.12.2019 07:18 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Юлия Кузьменко написала письмо матери погибшего журналиста Павла Шеремета. Его на своей странице в Facebook опубликовал адвокат подозреваемой.


Фото: Reuters

«Мы с Вами не знакомы лично, но уже, к сожалению, знакомы заочно. Я не буду писать и убеждать вас, что я здесь ни при чем — я хочу, чтобы Вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств на проведении которых я настаиваю», — пишет Кузьменко.


Фото: Facebook.com/Влад Добош

Она выражает свои искренние соболезнования Людмиле Шеремет, которой довелось пережить смерть сына.

«Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но Вам придется опять увидеть, что из смерти Вашего сына сейчас делают шоу с нашим участием, Извините нашу страну и за то», — пишет Кузьменко и желает, чтобы настоящих убийц Павла Шеремета нашли.

Мама Шеремета о новых фактах в деле убийства журналиста: Я хочу, чтобы не пострадали невиновные

Юлия Кузьменко — 40-летняя врач-хирург и волонтер. По версии следствия, Кузьменко закладывала взрывчатку под машину Шеремета. Установили это, в том числе, с помощью анализа походки Кузьменко, которую сравнили с видеозаписями, запечатлевшими убийц журналиста.

13 декабря суд постановил взять Кузьменко под стражу до 8 февраля 2020 года. На заседании женщина заявила, что первый раз услышала фамилию Шеремета в день его убийства и стала искать в интернете, кто это.

Она также раскритиковала экспертизы, по которым следователи установили ее якобы причастность к убийству журналиста.

О задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил 12 декабря. Спустя несколько часов полиция назвала их имена — врач и волонтер Юлию Кузьменко, добровольцы АТО супруги Грищенко, медсестра Яна Дугарь, ветеран АТО, музыкант Андрей Антоненко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но Вам придется опять увидеть, что из смерти Вашего сына...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В России считают, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Новости Волковыска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика