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Подозреваемая по делу Павла Шеремета написала письмо матери убитого журналиста
18.12.2019 07:18 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Юлия Кузьменко написала письмо матери погибшего журналиста Павла Шеремета. Его на своей странице в Facebook
«Мы с Вами не знакомы лично, но уже, к сожалению, знакомы заочно. Я не буду писать и убеждать вас, что я здесь ни при чем — я хочу, чтобы Вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств на проведении которых я настаиваю», — пишет Кузьменко.
Она выражает свои искренние соболезнования Людмиле Шеремет, которой довелось пережить смерть сына.
«Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но Вам придется опять увидеть, что из смерти Вашего сына сейчас делают шоу с нашим участием, Извините нашу страну и за то», — пишет Кузьменко и желает, чтобы настоящих убийц Павла Шеремета нашли.
Юлия Кузьменко — 40-летняя врач-хирург и волонтер. По версии следствия, Кузьменко закладывала взрывчатку под машину Шеремета. Установили это, в том числе, с помощью анализа походки Кузьменко, которую сравнили с видеозаписями, запечатлевшими убийц журналиста.
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Она также раскритиковала экспертизы, по которым следователи установили ее якобы причастность к убийству журналиста.
О задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета глава МВД Украины Арсен Аваков
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