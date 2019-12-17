Подозреваемая по делу Павла Шеремета написала письмо матери убитого журналиста

Источник материала: Tut.by

Юлия Кузьменко написала письмо матери погибшего журналиста Павла Шеремета. Его на своей странице в Facebook опубликовал адвокат подозреваемой.



Фото: Reuters

«Мы с Вами не знакомы лично, но уже, к сожалению, знакомы заочно. Я не буду писать и убеждать вас, что я здесь ни при чем — я хочу, чтобы Вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств на проведении которых я настаиваю», — пишет Кузьменко.



Фото: Facebook.com/Влад Добош

Она выражает свои искренние соболезнования Людмиле Шеремет, которой довелось пережить смерть сына.

«Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но Вам придется опять увидеть, что из смерти Вашего сына сейчас делают шоу с нашим участием, Извините нашу страну и за то», — пишет Кузьменко и желает, чтобы настоящих убийц Павла Шеремета нашли.

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Юлия Кузьменко — 40-летняя врач-хирург и волонтер. По версии следствия, Кузьменко закладывала взрывчатку под машину Шеремета. Установили это, в том числе, с помощью анализа походки Кузьменко, которую сравнили с видеозаписями, запечатлевшими убийц журналиста.

13 декабря суд постановил взять Кузьменко под стражу до 8 февраля 2020 года. На заседании женщина заявила, что первый раз услышала фамилию Шеремета в день его убийства и стала искать в интернете, кто это.

Она также раскритиковала экспертизы, по которым следователи установили ее якобы причастность к убийству журналиста.

О задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил 12 декабря. Спустя несколько часов полиция назвала их имена — врач и волонтер Юлию Кузьменко, добровольцы АТО супруги Грищенко, медсестра Яна Дугарь, ветеран АТО, музыкант Андрей Антоненко.