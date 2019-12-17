В России считают, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту

Источник материала: Tut.by

Учения НАТО в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Черного и Балтийского морей указывают на подготовку альянса к крупномасштабному конфликту. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.



Во время учений НАТО. Италия, 19 октября 2015 года. Фото: Reuters

«В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — сказал Герасимов, слова которого приводит «Красная звезда» .

При этом, отметил он, блок продвигает тезис о «российской военной угрозе», трактуя любые действия России по обеспечению безопасности или любое плановое транспарентное мероприятие в области военного строительства как «угрозу миру». «В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника», — подчеркнул генерал.

Более того, добавил он, на прошедшем саммите НАТО в Лондоне объявлено о завершении формирования сил и средств высокой готовности в рамках инициативы «четыре по тридцать». Также заявлено существенное повышение оперативности переброски войск и сил усиления на «восточный фланг» альянса.

«В целях обеспечения доминирования в космосе на саммите принято решение о признании космического пространства в качестве отдельной сферы ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством», — добавил начальник Генштаба, напомнив, что продолжается развертывание в Европе сил ПРО США.

Герасимов также напомнил, что с 2016 года страны-члены альянса увеличили расходы на оборону на $ 130 млрд, а к 2024 году планируется их нарастить на $ 400 млрд. Он подчеркнул, что действия блока повышают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия и НАТО.

Взаимодействие с НАТО

Герасимов заявил, что считает необходимым возобновить взаимодействие Россия — НАТО для решения накопившихся проблемных вопросов.

«Снижение рисков опасных инцидентов в военной сфере должно оставаться важнейшим направлением диалога между Россией с одной стороны, США и НАТО — с другой. Необходимо возобновить взаимодействие Россия — НАТО в целях решения накопившихся проблемных вопросов», — сказал Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.

Он подчеркнул, что Минобороны РФ по-прежнему считает актуальной инициативу об обязательном использовании траспондеров самолетами Объединенных военно-воздушных сил блока и ВКС России при выполнении полетов над Балтийским морем.

«Требуется совершенствовать механизмы предотвращения опасной военной деятельности, включая уточнение порядка обмена сигналами и определение минимально допустимых дистанций между военными кораблями и самолетами», — отметил начальник Генштаба.

Контроль над ядерным оружием

Начальник Генштаба также заявил о неопределенности в области контроля над ядерным оружием из-за позиции США.

«<…> Четкой позиции со стороны США относительно его [договора СНВ-3] продления не заявлено. Все это создает дополнительную неопределенность в сфере контроля над ядерными вооружениями», — сказал Герасимов.

При этом генерал напомнил, что срок действия договора о стратегических вооружениях заканчивается в 2021 году, и президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность России до конца текущего года продлить СНВ-3.

Герасимов добавил, что состояние стратегических ядерных сил РФ обеспечивает решение задач сдерживания, при этом их развитие ведется в строгом соответствии с международными обязательствами.