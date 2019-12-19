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Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту
20.12.2019 07:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Дональд Трамп заявил, что хочет немедленного начала судебного разбирательства по делу о своем импичменте в сенате США. Об этом он
Глава государства сообщил, что демократы хотят диктовать сенату, как вести судебный процесс после того, как не обеспечили Трампу должного процесса в палате представителей — без свидетелей и адвокатов.
«На самом деле, у них (демократов — РБК) нет никаких доказательств, они никогда не появятся. Они хотят отстраниться. Я требую немедленного суда!», — написал президент.
Позднее Трамп добавил, что демократам не удалось добиться ни одного голоса от республиканцев по вопросу об импичменте. Он назвал дело мистификацией и заявил, что дело демократов настолько плохо, что они даже не хотят идти в суд.
19 декабря палата представителей конгресса США
Также большинство членов нижней палаты обвинили главу государства в воспрепятствовании конгрессу. Теперь членам сената предстоит оправдать Трампа и оставить его в должности, или признать обвинения и сместить с поста президента.
Сам Трамп
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«На самом деле, у них (демократов - РБК) нет никаких доказательств, они никогда не появятся. Они хотят отстраниться. Я требую немедленного суда!», - написал президент.
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