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СМИ назвали имя устроившего стрельбу на Лубянке у здания ФСБ

20.12.2019 06:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к этой спецслужбе. РЕН ТВ без ссылки на источник также передает, что стрелок жил в Подмосковье. Об этом же сообщают «Пятый канал» и Life.


Фото: Reuters

По данным РЕН ТВ, а также «Пятого канала» и Life, имя предполагаемого стрелка — Евгений Манюров, ему было 39 лет.

Как пишет Baza, Манюров долго время работал в охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад. Мать стрелка рассказала изданию, что он «стрельбой увлекался, занимался года 3−4, очень любил это дело».

У него на квартире в Подольске ночью прошел обыск.

Стрельба началась вечером 19 декабря. Один сотрудник ФСБ был убит, еще четверо пострадали. Ранения также получил гражданский. Как сообщил источник РБК, близкий к ФСБ, мужчина стрелял из автомата Калашникова. Силовикам удалось его ликвидировать. Источник в правоохранительных органах передал РБК видео с предполагаемым зачинщиком стрельбы. На кадрах видно, как мужчина прячется за колоннами.

Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования.

 
 
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Как сообщил источник РБК, близкий к ФСБ, мужчина стрелял из автомата Калашникова. Силовикам удалось его ликвидировать.
 
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