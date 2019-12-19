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СМИ назвали имя устроившего стрельбу на Лубянке у здания ФСБ
20.12.2019 06:28 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к этой спецслужбе. РЕН ТВ без ссылки на источник также
По данным РЕН ТВ, а также
Как
У него на квартире в Подольске ночью прошел обыск.
Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования.
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Как сообщил источник РБК, близкий к ФСБ, мужчина стрелял из автомата Калашникова. Силовикам удалось его ликвидировать.
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