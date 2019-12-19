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Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета подал иск против президента Украины

20.12.2019 13:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко подал иск против президента Украины, главы МВД и генпрокурора. Об этом сообщил адвокат задержанного у себя в Facebook.


Фото: Reuters

Антоненко считает, что была нарушена его презумпция невиновности: его называли преступником, при этом показывали его фото, хотя еще не было суда, который бы вынес решение о его виновности.

Что касается президента Зеленского, то, как указывается в иске, он заявил, что раскрытие данного преступления является делом приоритетным, тем самым превысил границы своих полномочий.

— Исчерпывающий перечень полномочий президента Украины приведен в ст. 106 Конституции Украины. И в этой норме права нет такого полномочия президента, как участие в расследовании уголовных преступлений, — говорится в иске.


Фото: Святослав Жерновников/Facebook

Фронтмен украинской группы Riffmaster, участник антитеррористической операции на Донбассе Андрей Антоненко был задержан 12 декабря. Следствие считает, что именно Антоненко является организатором преступления, в результате которого погиб Павел Шеремет.

Сегодня в Киеве суд должен был рассмотреть апелляции адвокатов задержанных на применение к ним меры пресечения — содержание под стражей. Однако, как сообщает «Украинская правда», суды перенесли из-за того, что прокуроры по делу об убийстве Павла Шеремета в суд не пришли.

 
 
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Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко подал иск против президента Украины, главы МВД и генпрокурора.
 
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