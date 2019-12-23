МИД Украины вручил России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Источник материала: Tut.by

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой президента России в Крым и и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении МИД говорится, что мост «российская сторона построила без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву».

— Ни Украина, ни одна цивилизованная держава мира не признают ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины, — говорится в документе.

Ведомство также сообщает, что российской стороне передана соответствующая нота протеста.

Движение по железнодорожной части Крымского моста Владимир Путин открыл 23 декабря. Официально на строительство моста потратили больше 228 млрд российских рублей (3,6 млрд долларов). Компании, которые строили мост, попали в санкционные списки США и Евросоюза.