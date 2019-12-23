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МИД Украины вручил России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
24.12.2019 00:14 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой президента России в Крым и и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста. Об этом
В заявлении МИД говорится, что мост «российская сторона построила без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву».
— Ни Украина, ни одна цивилизованная держава мира не признают ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины, — говорится в документе.
Ведомство также сообщает, что российской стороне передана соответствующая нота протеста.
Движение по железнодорожной части Крымского моста Владимир Путин открыл 23 декабря. Официально на строительство моста
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В заявлении МИД говорится, что мост «российская сторона построила без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН...
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