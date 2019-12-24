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У России нет техники для завершения «Северного потока - 2»

25.12.2019 08:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У России нет судов-трубоукладчиков, с помощью которых можно было бы завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» из РФ в Германию. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в эфире телеканала «Россия 24» во вторник, 24 декабря.


Изображение: Axel Schmidt / Nord Stream 2

«Таких судов, которые прямо сегодня могли бы приступить к работе, нет», — констатировал Рахманов. По его словам, такие суда обычно строят под конкретный проект. При этом глава ОСК выразил уверенность в том, что Россия сможет построить собственный трубоукладчик.

Потребуется до шести лет

По оценкам Алексея Рахманова, на это потребуется в общей сложности до шести лет: от полутора до двух лет на проектирование и три — четыре года на само строительство. «Это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому, наверное, в меньшие сроки мы не уберемся, хотя, напомню, ледокол „Ленин“ построили за три года», — резюмировал Рахманов.

В декабре США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В результате швейцарская компания Allseas, трубоукладчик «Северного потока — 2», приостановила работы и вывела свои суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 декабря заявил, что у «Газпрома» есть альтернативные варианты завершения строительства. «Ну, немного больше времени на это уйдет, ничего страшного. Это все равно месяцы — месяц туда, месяц обратно, на несколько месяцев больше», — сказал Медведев.

Собственные ресурсы

По данным газеты «Коммерсант», «Газпром» способен достроить «Северный поток — 2» самостоятельно: у него есть собственный трубоукладчик «Академик Черский», но тот сейчас в Находке и сможет прибыть в Балтийское море не раньше чем через месяц.

Кроме того, в строительстве «Северного потока — 2» в 2018 году участвовала баржа «Фортуна», принадлежащая компании «Межрегионтрубопроводстрой». Технически эта баржа, которая находится в нескольких днях пути от места возможных работ, тоже способна завершить строительство, отмечал «Коммерсант».

 
 
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Россия не располагает собственными судами-трубоукладчиками, пояснили в Объединенной судостроительной корпорации. Для создания такого судна потребуется до шести...
 
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