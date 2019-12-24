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Блумберг признал использование труда заключенных предвыборным штабом

25.12.2019 09:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предвыборный штаб миллиардера Майкла Блумберга, вступившего в президентскую гонку в США, сотрудничал с компанией, которая использует труд заключенных. Об этом сообщило издание The Intercept. Сам Блумберг подтвердил эту информацию в своем Twitter.


Фото: Reuters

«Новостное издание точно сообщило, что субподрядчик одного из наших поставщиков использовал труд заключенных для телефонных звонков от имени моего штаба», — написал он. По словам Блумберга, его представители узнали об этом, только когда журналист издания позвонил в штаб. После этого контракт с компанией был разорван.

В заявлении штаба говорится, что его представители не поддерживают подобную практику и в дальнейшем будут тщательнее проверять компании, которые привлекают для выполнения различных работ.

По данным источника The Intercept, речь идет о фирме ProCom, которая является оператором call-центров в Нью-Джерси и Оклахоме. Два из них работают на базе тюрем в Оклахоме и по крайней мере один из них звонил от имени штаба Блумберга.

Собеседник издания на условиях анонимности сообщил, что заключенные женского исправительного центра обзванивали от имени штаба потенциальных избирателей в Калифорнии. Они должны были закончить разговор упоминанием, что звонок оплачен политиком, но при этом не уточняли, что находятся в тюрьме.

«Мы не знали об этом и никогда бы не допустили этого», — заявила изданию представитель Блумберга Джули Вуд.

По словам соучредителя ProCom Джона Скаллана, минимальная зарплата, которую его фирма выплачивает управлению исправительного учреждения Оклахомы — $ 7,25 за час работы.

Блумберг объявил о вступлении в президентскую гонку 24 ноября. Он будет бороться за то, чтобы стать кандидатом от Демократической партии. По мнению миллиардера, победить Дональда Трампа на выборах в 2020 году ему помогут опыт в бизнесе и политике.

Майкл Блумберг с 2002 по 2013 год занимал пост мэра Нью-Йорка. Находясь в этой должности, он представлял как демократов, так и республиканцев. Журнал Forbes оценил его состояние в $ 55,9 млрд.

 
 
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Штаб сотрудничал с оператором call-центров, два из которых созданы на базе тюрем. Заключенные звонили потенциальным избирателям от имени представителей...
 
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