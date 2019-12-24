Папа римский в рождественском послании призвал к миру в Украине

Источник материала: Tut.by

Папа римский Франциск в традиционном рождественском послании «Городу и миру» (Urbi et Orbi) призвал к миру в Украине, Святой Земле, Сирии, Ливане, Йемене, Ираке, Венесуэле и других страдающих от войн и конфликтов странах.



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«Пусть свет от Рождества Христова осветит детей, которые страдают от войн и конфликтов на Ближнем Востоке и в разных странах мира. Мира возлюбленному сирийскому народу. Пусть этот свет вдохновит политиков и международное сообщество на поиск решений, которые бы гарантировали мирное сосуществование народов региона и положили бы конец их страданиям», — обратился понтифик к собравшимся на площади Святого Петра.

«Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира», — добавил папа римский.

Он также вспомнил о мигрантах, вынужденных из-за несправедливости пересекать пустыни и моря, «которые становятся кладбищами», о пострадавших от насилия детях, о бедных, обездоленных и одиноких. «В этот праздничный день да подарит Он всем Свою нежность и да осветит тьму этого мира», — сказал папа.

Он призвал верующих меняться самим, чтобы изменить окружающий нас мир.

«Да, в сердцах людей есть тьма, но свет Христов ярче. Есть тьма в личных, семейных, социальных отношениях, но свет Христов сильнее. Есть тьма в экономических, геополитических и экологических конфликтах, но свет Христов мощнее», — сказал Франциск I.